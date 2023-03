Ford meldet ungewöhnliches Patent an: Kein Geld, kein Auto

Fahren ohne zuzahlen? Nicht mit Ford. Bleibt das Geld aus, könnte künftig auch das Auto stehen bleiben. © Ford

Wer seine Raten nicht zahlt, kommt nicht ins Auto. Zumindest bei Ford könnte das künftig so sein, weil sich viele Kunden „unkooperativ“ zeigen.

Ohne Geld geht nichts. Doch dank Krediten oder Leasing leistet sich so mancher Autos oder Häuser, die eigentlich nicht in seinem Budget sind. Wie schnell das schiefgehen kann, hat das Platzen der Immobilienblase im Jahr 2007 gezeigt. Daraus gelernt haben offenbar nur wenige, deswegen hat Ford nun ein Patent angemeldet, mit dem Fahrzeuge notfalls lahmgelegt werden können.

Grund dafür ist, dass es in den USA aktuell verstärkt Zahlungsausfälle im Zusammenhang mit Kraftfahrzeuggeschäften gibt, wie t3n.de berichtet. Die Autobesitzer scheinen sich jedoch nicht wirklich mit dem Problem beschäftigen zu wollen und würden „schnell unkooperativ“, wie Ford in dem Patent schreibt.