Zwölf Jahre alter Ford Ranger zu verkaufen – zum Hammer-Preis

Von: Simon Mones

Gebrauchtwagen werden immer teurer und das nicht nur in Deutschland. In den USA kosten gebrauchte Ford Ranger fast so viel wie ein neuer Pick-up.

Tampa (USA) – Wer sich derzeit nach einem neuen Auto umschaut, hat es vielleicht schon bemerkt. Die Preise für Gebrauchtwagen sind durch die Decke geschossen. Und das auch weil Neuwagen – wegen des Chipmangels – rar geworden sind.

Das Interesse an Gebrauchtwagen daher ist zuletzt stark gestiegen und das spiegelt sich im Preis wider. Welch extrem Ausmaßen das annehmen kann, zeigt sich an einem Beispiel aus den USA. Auf der Gebrauchtwagenplattform CarMax steht ein 2010er Ford Ranger zum Verkauf, wie 24auto.de berichtet. So weit, so normal. Doch beim Blick auf den Preis dürfte den meisten Interessenten wohl die Kaffeetasse aus der Hand fallen.

Für den zwölf Jahre alten Ford Ranger werden satte 22,998 US-Dollar (rund 19.668 Euro) verlangt. Zugegeben, der Pick-up scheint in einem guten Zustand zu sein und wurde auf Herz und Nieren geprüft. Dennoch erscheint der Preis für ein Fahrzeug, das 84.000 Meilen (ca. 135.185 Kilometer) auf der Uhr hat, etwas hoch. (Gebrauchtwagen dieser Marke sind älter als andere – und haben die meisten Schäden)

Dieser zwölf Jahre alte Ford Ranger kostet knapp 23.000 US-Dollar. © CarMax

Zumal der Ford Ranger sein Alter auch nicht verbergen kann. So hat der Ladeflächenschutz Kratzer und Risse. Und auch die Schlüssel sind schmutzig und abgenutzt. Hinzukommt, dass das angebotene Fahrzeug keinen Allradantrieb hat. Für den gleichen Preis bekommt man einen neuen Maverick – ebenfalls nur mit Zweiradantrieb. Und auch ein neuer Ranger XL ist mit 25.500 US-Dollar (rund 22.478 Euro) nur unwesentlich teurer als dieses gebrauchte Modell. (Ford Ranger Stormtrak im Test: Noch Pick-up oder schon komfortabler Pkw?)

Zwölf Jahre alter Ford Ranger zu verkaufen – auch andere alte Pick-ups sind aktuell teuer

Doch dieser Ford Ranger aus Tampa ist kein Einzelfall. Bei CarMax finden sich zahlreiche ähnliche Fahrzeuge – verteilt über die gesamten Vereinigten Staaten. So wird beispielsweise in Salt Lake City ein 2011er Ranger mit einer geringeren Laufleistung für rund 25.000 US-Dollar (etwa 22.000 Euro) angeboten. (Ford Ranger: Diesen Motor haben sich viele Kunden gewünscht)

Selbst für ein 2011er-Modell mit einer Laufleistung von 102.000 Meilen (ca. 164.153 km) verlangt CarMax noch immer fast 19.000 US-Dollar (rund 16.748 Euro). Zum Vergleich 2020 gebaute Ford Ranger sind mit um die 28.000 bis 30.000 US-Dollar nur unwesentlich teuer als so manches, elf oder zwölf Jahre, altes Fahrzeug und sind in der Regel deutlich weniger gelaufen. Es lohnt sich also zu warten, bis sich die Lage auf dem Gebrauchtwagenmarkt gebessert hat.