Durch die Wand: Renault-Fahrer scheitert spektakulär bei Parkversuch

Fahrer blieb unverletzt

Der Einparkversuch eines über 80-jährigen Mannes ging in Niedersachsen gründlich daneben – sein Renault durchschlug die eigene Garagenmauer.

Im täglichen Einsatz erleben Polizisten so einiges – vor allem im Straßenverkehr. Kürzlich blieb beispielsweise ein 87-Jähriger mit seinem Audi Q3 in einer engen Gasse stecken. Der Mann hatte sich offensichtlich gründlich verschätzt – erst durch den Einsatz der Beamten konnte das SUV wieder freibekommen werden. Und in Niedersachsen kam der Fahrer eines Linienbusses innerhalb von 90 Minuten dreimal von der Straße ab. Auch bei kuriosen Vorfällen ist es oft nur Glück, dass nicht mehr passiert – so nun auch bei der Aktion eines über 80-Jährigen, ebenfalls in Niedersachsen.

Renault-Fahrer tritt voll aufs Gas – Grund vermutlich falsches Schuhwerk

Beim Versuch, morgens mit seinem Renault in seine Garage einzufahren, trat der Mann voll aufs Gas – und krachte mit derartiger Wucht auf die Garagenwand, dass das Fahrzeug die Mauer durchschlug. Zum Stehen kam der Wagen erst im Innenhof. Wie die Polizei berichtet, kam es vermutlich aufgrund von falschem Schuhwerk zu dem Missgeschick.

+ Weil der Fahrer zu sehr aufs Gas drückte, schoss dieser Renault durch eine Garagenmauer. © Polizei Lüneburg

Renault durchschlägt Garagenmauer – Fahrer bleibt unverletzt

Wie ein Foto von der Unfallstelle zeigt, landeten große Trümmerteile der Mauer auch auf der Windschutzscheibe des Renault – dennoch hatte der Mann Glück: Er wurde laut Polizei nicht verletzt. An der Garage und dem Wagen entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Unfälle dieser Art kommen immer wieder vor – oft enden sie in relativ spektakulären Situationen. So blieb kürzlich ein Volvo in einem Parkhaus in einer Mauer stecken und ein Tesla-Fahrer versenkte seinen Stromer sogar in einem Pool. Er hatte Gas- und Bremspedal verwechselt.

