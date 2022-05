Gurte fast durchgescheuert: Polizei zieht maroden Fiat aus dem Verkehr

Von: Sebastian Oppenheimer

Halb durchgescheuert: In Bergheim stoppte die Polizei einen Fiat Ducato mit massiv beschädigten Gurten – und anderen Mängeln. © Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

In Nordrhein-Westfalen hat die Polizei einen Fiat Ducato gestoppt – mit erschreckenden Mängeln. Unter anderem waren die Gurte massiv beschädigt.

Bergheim – Polizisten in Nordrhein-Westfalen haben einen Fiat Ducato aus dem Verkehr gezogen, bei dem sich wohl vor allem die Insassen in großer Gefahr befanden. Schon von außen zeigte sich ein Fiat Ducato in Bergheim in „schlechtem Zustand“, wie die Polizei berichtet – also schauten sich die Beamten den von einem 27-Jährigen gelenkten Kleintransporter genauer an. Nachdem ihnen bereits zahlreiche Mängel aufgefallen waren, wurde das Fahrzeug einem Gutachter vorgeführt – und der fand so einiges.

Unter anderem waren die Gurte des Fiat Ducato beinahe durchgescheuert, wie 24auto.de berichtet.

Am Ende kam der Sachverständige auf eine Liste von zwei geringen, 17 gefährlichen und fünf „unmittelbar verkehrsgefährdende“ Mängel. Unter anderem funktionierte die Beleuchtung teils nicht mehr, an der Karosserie fanden sich erhebliche Rostschäden und der Motorblock des Fiat war voller Öl.