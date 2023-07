„Was tust du da?“: Mann versucht SUV vor Hagel zu schützen – Video geht viral

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

Dicke Hagelkörner fallen vom Himmel – ein Mann wirft sich auf sein SUV, um es zu schützen. Ein virales Video von der Aktion löst unterschiedliche Reaktionen aus.

Zu ihrem Auto pflegen die Menschen ein ganz unterschiedliches Verhältnis. Für die einen ist es Mittel zum Zweck: Ein Transportmittel, das in erster Linie zu funktionieren hat. Andere dagegen haben eine deutlich emotionalere Bindung zu ihrem Fahrzeug: Mindestens einmal in der Woche wird das Fahrzeug gewaschen – und auch der Innenraum wird auf Vordermann gebracht. Der ein oder andere versucht sich auch als „Tuner“ – was allerdings nicht in jedem Fall glattgeht, wie die gescheiterte Folierung eines Porsche Cayenne zeigt. Bei manchen nimmt die Liebe zu ihrem Auto aber auch gefährliche Züge an – wie nun ein virales Video zeigt.

Mann legt sich auf Jeep-Windschutzscheibe – und fängt mit seinem Körper dicke Hagelkörner ab

Ein kurioser Clip auf Instagram (weiter unten zu finden) löst aktuell ganz unterschiedliche Reaktionen aus. Zu sehen ist darin ein Mann mit Glatze, der in kurzer Hose und T-Shirt offenbar versucht, einen Jeep vor Hagel zu schützen. Ganz offensichtlich hat er wohl Angst, die Windschutzscheibe des SUV könne kaputtgehen, weshalb er sich mit seinem Oberkörper darauf legt.

Dicke Hagelkörner: Mann schützt Jeep – offenbar unter Schmerzen

Ganz ungefährlich ist die Aktion des Mannes sicherlich nicht. Denn die Hagelkörner in dem Video scheinen teils ziemlich groß zu sein: irgendwo zwischen einer Traube und einem Tischtennisball. Und angesichts der „Au“-Schreie des Mannes in Kombination mit seinen Zuckungen sind die Einschläge der Körner auch sehr schmerzhaft. Eine ähnliche Hagel-Schutz-Aktion lieferte vor einiger Zeit auch ein Toyota-Supra-Besitzer in Australien ab.

Konzeptautos der Extreme: Zehn spektakuläre Einzelstücke, die nie in Serie gingen Fotostrecke ansehen

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von unserem Partner 24auto.de.

„Was stimmt mit dem Kerl nicht?“: unterschiedliche Reaktionen auf Hagel-Schutz-Aktion

Das Jeep-Hagel-Video wurde inzwischen fast acht Millionen Mal angesehen und von Tausenden Menschen kommentiert. Die Reaktion fallen gänzlich unterschiedlich aus – einige finden die Schutz-Aktion des Mannes witzig, andere finden sie einfach nur gefährlich. Hier einige Beispiele:

„Wenn du eine Lebensversicherung hast, aber keine Autoversicherung.“

„Was stimmt mit dem Kerl nicht?“

„Setz zumindest einen Helm auf.“

„Was tust du da?“

„Deshalb habe ich eine Garage.“

„Kann ich dich auch für mein Auto mieten?“

„Eine richtig gute Massage.“

„Der Körper heilt von allein, die Windschutzscheibe nicht.“

„Es ist nur ein Jeep, bring dich nicht in Gefahr.“