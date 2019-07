Heiliger Bimbam Batman: Batmobil in Frankreich verunfallt

Die Bürger von Gotham City müssen künftig länger auf ihren Dark Knight warten. Ein Youtuber hat einen seltenen Nachbau eines Batmobils geschrottet.

Hatte der Joker seine Finger im Spiel oder steckte der Pinguin dahinter? In Frankreich baute das Batmobil einen Unfall bzw. sein Fahrer – der Youtuber Sebastian Delanney. Der Nachbau orientierte sich an der Dark-Knight-Trilogie von Tim Burton. Der Wagen ist jetzt aber zerstört.

Batmobil: Umgebauter Lamborghini baut Unfall

Gebaut wurde das Batmobil für ein Team, das am Gumball-3000-Rennen teilnehmen wollte, wie das Autoportal Drivetribe berichtet. Die Rallye gilt in manchen Ländern als illegale Veranstaltung. Der Unfall sei aber nicht bei dem Rennen passiert, sondern bei einer Fahrt zu einem Autotreffen in Amsterdam; verletzt wurde niemand.

Das Batmobil basiert auf einem Lamborghini Gallardo V-10. Dieser wurde aufwendig umgebaut. Der Wagen verfüge über Kameras, um eine komplette Rundumsicht zu gewährleisten. Leider fehlten die Panzerung und die Gadgets des originalen Batmobils, mit denen der Unfall vielleicht hätte vermieden werden können.

Batmobil soll wieder aufgebaut werden

Wie viel der umfangreiche Umbau gekostet hat oder wie teuer eine mögliche Reparatur wird, ist nicht bekannt. Allerdings sei das Batmobil rund eine Million Euro wert. Die Bastler sind sich aber sicher, dass sie den Wagen wieder reparieren können.

In einem Youtube-Video erklärt Delanney, wie es aus seiner Sicht zu dem Unfall kam. Demnach war er von London nach Brüssel unterwegs und wollte nach Amsterdam. Das Batmobil gehöre nicht ihm, sondern Freunden. In Frankreich kam es dann zu dem Unfall. Er habe an einem Stoppschild gehalten und ein Auto sei in ihn gekracht.

