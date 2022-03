Honda blockiert Parkplätze – Autofahrer hinterlässt fiesen Zettel

Teilen

Diesen Zettel hinterließ Gabe Kucharski dem Honda-Fahrer. © TikTok (Gabe Kucharski)

Im US-Bundesstaat Connecticut hat ein Honda-Fahrer einen fiesen Zettel erhalten. Grund: seine nicht vorhandenen Einparkkünste.

Connecticut – Wer in einer Großstadt wie Frankfurt, München, Hamburg oder Berlin einen Parkplatz sucht, der steuert vermutlich gleich eines der vielen Parkhäuser an. Dort lässt sich in der Regel einfacher eine Abstellmöglichkeit für das Auto finden. Zudem spart man im besten Fall noch Sprit, den man auf der lästigen Parkplatzsuche verfahren hätte. Bei den aktuell extrem hohen Preisen für Diesel und Benzin sicherlich auch ein Vorteil.

24auto.de verrät, warum der Fahrer eines Hondas wegen seiner Parkkünste einen fiesen Zettel bekommen hat.

Um so ärgerlicher ist es, wenn man sieht, wie rücksichtslos mancher Autofahrer sein Fahrzeug abstellt. Nicht selten stehen die Autos dabei ohne Genehmigung auf Behindertenparkplätzen oder stehen einfach auf dem Gehweg. Manchmal blockieren sie auch gleich zwei Parkplätze. Ein Autofahrer aus dem US-Bundesstaat Connecticut hat dem ganzen nun aber die Krone aufgesetzt. *24auto.de ist ein Angebot von IPPENN.MEDIA