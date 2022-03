Hummer im XXL-Format: Scheich lässt kolossalen H1 bauen

Von: Sebastian Oppenheimer

Ein Scheich hat eine fahrbare Mega-Version des Geländewagens Hummer H1 bauen lassen. In dem 14 Meter langen Vehikel ist sogar eine Toilette an Bord.

Al Madam (Vereinigte Arabische Emirate) – Er ist kantig, er ist Kult: Die Rede ist vom Hummer. Die ersten Fahrzeuge wurden in den 1980er-Jahren unter der sperrigen Bezeichnung High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle – kurz HMMWV (Humvee) – in den Dienst des US-Militärs gestellt. Spritverbrauch spielte damals noch nicht wirklich die ganz große Rolle. Und dementsprechend war auch die zivile Version namens Hummer H1, die ab 1992 verkauft wurde, alles andere als sparsam: Mit 30 Litern auf 100 Kilometern war locker zu rechnen – Diesel wohlgemerkt, denn einen V8-Benziner gab es nur kurz: von 1995 bis 1996. Nun hat sich ein autoverrückter Scheich aus den Vereinigten Arabischen Emiraten eine Mega-Version des Hummer H1 bauen lassen – und gegen dessen Verbrauch dürfte der Durst des „normalen“ Hummer schon fast lächerlich erscheinen, wie 24auto.de berichtet.

Größenvergleich: Der „normale“ Hummer H1 wirkt im Vergleich zum Mega-Nachbau winzig. © Instagram (shamadbinhamdan)

Hummer im XXL-Format: Scheich lässt kollosalen H1 bauen

Eine Höchstgeschwindigkeit von 32 km/h hört sich ziemlich unspektakulär an – doch wenn dieses Monstrum heranwalzt, empfiehlt es sich auf jeden Fall großräumig auszuweichen. Wie der Name H1 X3 schon andeutet – ist das Vehikel dreimal so groß wie das (auch nicht gerade kleine) Original. Die absurden Abmessungen: 14 Meter Länge, 6 Meter Breite und 6,6 Meter Höhe. Angetrieben wird das Giga-Gefährt von gleich vier Dieselmotoren. Das mag einem deutschen Autofahrer angesichts aktuellen Spritpreise die Schweißperlen auf die Stirn treiben. Schließlich ist so mancher schon zum Äußersten bereit – und betankt seinen Diesel mit Speiseöl. Und ein Bäcker lieferte seine Waren wegen der Spritkosten sogar per Kutsche aus.

Hummer im XXL-Format: Auftraggeber trägt den Spitznamen „Regenbogen-Scheich“

In Auftrag gegeben wurde das riesige Gefährt von Scheich Hamad Bin Hamdan Al Nahyan – der Autonarr ist auch bekannt als der Regenbogen-Scheich. Sein Spitzname hat mit seiner Hochzeit zu tun: Zu diesem Anlass ließ sich der Scheich nämlich sieben Mercedes S-Klassen in allen Farben des Regenbogens lackieren. Er betreibt in den Vereinigten Arabischen Emiraten gleich vier Automuseen.

Hummer im XXL-Format: Sogar eine Toilette ist an Bord

Die Videoaufnahmen des fahrenden Giga-Hummers wirken vollkommen surreal – besonders, wenn andere Fahrzeuge oder Menschen in der Nähe zu sehen sind, die die Größe verdeutlichen. Aufnahmen von Innenraum des Gefährts zeigen, dass sogar eine Toilette und ein Waschbecken an Bord sind. Statt eines Fahrgastraums mit Sitzen befindet sich im obersten Geschoss des Innenraums eine Art unmöbliertes 60-Quadratmeter-Wohnzimmer – auf Rädern, wohlgemerkt.

Ein kleiner Trost für alle Umwelt-Aktivisten: Der viermotorige Giga-Hummer dürfte nur selten auf der Straße unterwegs sein: Sein Stamm-Parkplatz ist das Offroad History Museum in Al Madam in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Inzwischen gibt es den „echten“ Hummer übrigens auch als Elektro-Version – das erste Exemplar wurde für mehr als zwei Millionen Euro versteigert. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.