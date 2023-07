Spektakuläre Exponate: Milliardär macht private Autosammlung zum Museum

Von: Ulrike Hanninger

Ab 23. Juli 2023 können Besucher die private Autosammlung des Unternehmers Friedhelm Loh im neuen Nationalen Automuseum besichtigen, inklusive Schumachers WM-Ferrari.

Besonders seltene Fahrzeuge gibt es oft nur auf Auktionen zu sehen – wie etwa das teuerste Auto der Welt: das Uhlenhaut-Coupé. Doch am 23. Juli öffnet nun eine spektakuläre Privatsammlung ihr Türen für die Öffentlichkeit: Mehr als 150 Fahrzeuge umfasst die Fahrzeug-Sammlung von Unternehmer Friedhelm Loh. Darunter Oldtimer, aber auch Sportwagen und Rennautos aus acht Jahrzehnten – da dürfte selbst Tuner JP Kraemer neidisch werden, der in Dortmund ebenfalls ein Automuseum betreibt. Der Name des Museums: Nationales Automuseum – The Loh Collection.

Die Fahrzeuge verteilen sich auf einer Fläche von 7.500 Quadratmetern. Das Automuseum selbst befindet sich in einem ehemaligen Industriegebäude in Mittelhessen. Etwas abgelegen, aber über die A45 gut zu erreichen. Und die Fahrt lohnt sich.

Neben Testwagen und Prototypen zeigt The Loh Collection verschiedenste Wagen der Luxusklasse. Bei dem ausgestellten Maybach Exelero handelt es sich sogar um eine Einzelanfertigung aus dem Jahr 2005. Nicht weniger eindrucksvoll sind seltene Fahrzeuge wie der Citroën 2CV Sahara 4x4 oder der VW XL1, die durch ihr besonderes Design auffallen. Eines der unbestrittenen Highlights ist der Rennwagen von Michael Schumacher, mit dem er im Jahr 2000 zum ersten Mal in Diensten von Ferrari den Formel-1-Weltmeistertitel errang – insgesamt war es sein dritter Titel als Fahrer-Weltmeister.

Die erste Sonderausstellung der The Loh Collection feiert das 100-jährige Bestehen des 24-Stunden-Rennens von Le Mans. © Dominic Fraser

Ein Museum für Autofans, Geschichtsbegeisterte und Schulgruppen

Die abwechslungsreiche Sammlung weckt nicht nur bei eingefleischten Autofans das Interesse. Beim Betrachten erschließt sich den Besuchern schnell die technische Entwicklung. Schaukästen, Motoren und andere Fahrzeugteile erklären die Funktionsweise. Selbst die von modernen Hybrid- und E-Fahrzeugen.

Die Geschichte des Automobils wird durch die Art der Präsentation und räumliche Anordnung erlebbar. Dabei bewegt man sich von 1886, dem ältesten Ausstellungsstück, bis heute. Regelmäßige Sonderausstellungen runden das Angebot ab. Den Anfang macht zur Eröffnung „100 Jahre 24h Le Mans“.