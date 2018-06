Vorsicht: In diesen Ländern sind Benzinkanister im Auto verboten

Wenn Sie auf Nummer sichergehen wollen und einen Kanister Benzin im Kofferraum haben, sollten Sie in diesen Ländern besonders aufpassen. Sonst wird es teuer.

Vielen Autofahrern gibt ein gut gefüllter Benzinkanister im Kofferraum ein sicheres Gefühl für lange Urlaubsreisen. Doch wer mit so einer Spritreserve losfährt, sollte sich sicher sein, dass dies im Zielland oder in Ländern, die unterwegs durchfahren werden, überhaupt erlaubt ist.

In einigen Ländern dürfe Kanister nicht mitgenommen werden

Nach Angaben der Sachverständigen-Organisation Dekra ist in Bulgarien, Griechenland, Kroatien, Luxemburg und Rumänien das Mitführen von Kraftstoff grundsätzlich verboten. Auch auf Schiffen gelten oft Mitnahmeverbote.

Wer eine Fähre nimmt, sollte also vorher nachfragen. Unabhängig von Höchstgrenzen zwischen 5 und 25 Litern, die viele Länder für die Spritmitnahme festgelegt haben, rät die Dekra aus Sicherheitsgründen, höchstens 10 Liter mitzunehmen. Dies ist in Italien, den Niederlanden, Österreich, Portugal, Slowenien und Tschechien die erlaubte Höchstmenge. In der Schweiz, der Türkei und in Liechtenstein dürfen Sie 25 Liter mit sich führen.

Folgende Punkte sollten Sie im Ausland auch beachten

Sichern Sie den Kanister gut im Kofferraum, damit er nicht durch Gepäckstücke mit Spitzen oder Kanten beschädigt werden kann .

. Ihr Kanister muss der DIN-Norm 7274 oder 16904 entsprechen: er muss dicht verschließbar, bruchsicher und kindersicher sein. Auf keinen Fall sollten Sie Kraftsoff in Wasserkanistern oder Waschmittelflaschen transportieren.

sein. Auf keinen Fall sollten Sie Kraftsoff in Wasserkanistern oder Waschmittelflaschen transportieren. Tauschen Sie Ihren Kanister fünf Jahre nach seiner Herstellung aus. UV-Strahlung, Temperaturschwankungen und Kraftstoff können den Kunstsofft spröde machen . Ältere Metallkanister können rosten und undicht werden.

. Ältere Metallkanister können rosten und undicht werden. Füllen Sie den Reservekanister nie bis zum Rand. Denn bei Hitze dehnt sich der Kraftstoff aus.

dpa/tmn/anb