Verkaufsstart der neuen INFINITI Q50 Sportlimousine

Die neue INFINITI Q50 Premium-Sportlimousine erlebt ihr weltweites Debüt mit aufgefrischtem Design in Verbindung mit einem ganzheitlich ausgelegten Paket an modernen Technologien und Fahrer-Assistenz-Systemen.

Erhältlich mit INFINITI Direct-Response-Hybrid®-System mit 364 PS (268 kW)*

Alle Motorisierungen haben die Schadstoffklasse EURO6

Verkaufsstart: 01. Oktober 2017

Erstes INFINITI Modell, das alle Fahrer-Assistenz-Systeme unter dem neuen Namen „ProPILOT“ zusammenfasst

„INFINITI möchte seine Kunden begeistern – sei es mit unseren Produkten, unseren Technologien, unseren Service-Angeboten oder einfach mit der Leidenschaft für das Fahren an sich. Kein Fahrzeug vereint alle Kernelemente der Marke INFINITI besser als unsere Q50 Sport Limousine.“ Roland Krüger, Präsident von INFINITI.

INFINITI führt deshalb im Q50 – dem weltweit am meistverkauften Fahrzeug der Marke und dem Wegbereiter der aktuellen INFINITI Marken-Philosophie - eine Reihe von Neuheiten ein, um diese einer möglichst großen Zahl von INFINITI Kunden zugänglich zu machen. So ist der neue Q50 das erste Fahrzeug von INFINITI, in dem alle derzeit verfügbaren Fahrer-Assistenz-Systeme des Unternehmens unter dem Namen ProPILOT zusammengefasst werden. ProPILOT bezeichnet die technische Plattform, auf der alle zukünftigen INFINITI Technologien für autonomes Fahren aufbauen werden.

Dazu zählt unter anderem die direkt-adaptive Lenkung (DAS – Direct Adaptive Steering). DAS ist ein Steer-by-Wire-System, das den Fahrer durch geringe Bedienkräfte, direktere Lenkreaktionen und damit eine insgesamt leichte Manövrierbarkeit des Fahrzeuges unterstützt. Die direkt-adaptive Lenkung ist ein Vorläufer für zukünftige Lenksysteme, die einen wichtigen Grundpfeiler auf dem Weg zum vollständig autonomen Fahren bilden.

Das Fahren mit dem Q50 begeistert aber auch dank innovativen Antriebstechnologien, wie zum Beispiel dem preisgekrönten 3,0l V6-Twin-Turbo2-Motor** aus der „VR“ genannten Motorenfamilie, die erst kürzlich in die prestigeträchtige Ward-Liste der „10 besten Motoren des Jahres 2017“ aufgenommen wurde.

Gesamtverbrauch l/100 km: innerorts 13,3-5,5, außerorts 6,7-3,7, kombiniert 9,1-4,3; CO2-Emissionen: kombiniert 206-114 g/km; Effizienzklasse E-A+ (Messverfahren gem. EU-Norm)

Natürlich gibt es den neuen Q50 auch als saubere Hybrid-Version: Erleben Sie hohe Leistung bei hoher Effizienz mit dem Hybrid-V6*: 364 PS (268 kW) Leistung und ein Drehmoment von 350 Nm. Erleben Sie die unmittelbare Beschleunigung des Q50, während der Hybrid-V6 einen Verbrauch von bis zu 5,9 l/100 km ermöglicht. Die Spitze der nachhaltigen Leistung.

Alle verfügbaren Q50 Motorisierungen verfügen über die Schadstoffklasse EURO6 und sind somit stadtfahrtauglich.

Der neue Q50, besticht ferner mit einem erneuerten Außen- und Innendesign, mit dem das Fahrzeug an den Markenkernwert „Designed to perform“ der übrigen Fahrzeugpalette angeglichen wird.

Abverkauf Vorgänger-Modell Q50 Hybrid

Derzeit bietet Ihnen Huber Premium Cars eine exklusive Abverkaufs-Aktion für das Q50 Vorgängermodell, so profitieren Sie von sensationellen Angeboten und trotzen zudem der aktuellen Diesel-Diskussion:

INFINITI Q50S Hybrid mit 225 kW (306 PS)*

Jetzt für nur 299€ monatlich leasen***



Nur solange der Vorrat reicht





Was ist Infiniti?

Das ist die 1989 gegründete Edelmarke des japanischen Herstellers Nissan. Einigen bestimmt aus der Formel 1 bekannt als langjähriger technischer Partner von Red Bull Racing. In einigen Ländern wie z.B. den USA und Russland ist Infiniti als Premium-Marke bereits etabliert und kann auf beachtliche Verkaufszahlen zurückblicken. In Deutschland wurde im letzten Jahr das Händler- und Servicenetz ausgebaut.

Die Fahrzeuge von Infiniti scheren sich nicht um Konventionen und bringen neuen Schwung in das Premium-Segment. Die Produktpalette umfasst mittlerweile Kompaktmodelle, Limousinen, Sport Coupés und Crossover.

Infiniti ist ein einzigartiges und unverwechselbares Unternehmen, das nicht das Ziel verfolgt, etwas für alle zu produzieren, sondern etwas Besonderes für einige Personen zu erschaffen. So hat sich Infiniti den Ruf erarbeitet, eine Marke mit einem ausdrucksstarken und auffallenden Autodesign zu sein.

Dieses Design, kombiniert mit Liebe zum Detail und Präzisionstechnik, tragen gemeinsam dazu bei, dass sich eine Fahrt mit einem Auto von Infiniti so besonders anfühlt.

Wer ist Huber Premium Cars?

Das Familienunternehmen Huber zählt seit über 50 Jahren im Raum Wasserburg am Inn zu den führenden Anbietern für Automobile und Motorräder. Mit 19 Standorten in Südostbayern ist das Unternehmen zudem der größte Nissan Händler in Deutschland sowie High Performance Center für den Sportwagen Nissan GT-R. Mehr Informationen finden Sie auch hier: www.huber-premium.cars.de.

Neben den beiden neuentstandenen Infiniti Centern in München und Eggenfelden umfasst das Händlernetz auch noch fünf zusätzliche Service-Stützpunkte:

Gesamtverbrauch l/100km: innerorts 17,4-4,5, außerorts 9,8-3,6, kombiniert 12,6-3,9; CO2-Emissionen: kombiniert 156,0-103,0 g/km (Messverfahren gem. EU-Norm); Effizienzklasse G-A+.

*Gesamtverbrauch l/100km: innerorts 9,6-8,0, außerorts 5,3-5,1, kombiniert 6,8-5,9; CO2-Emissionen: kombiniert 159,0-139,0 g/km (Messverfahren gem. EU-Norm); Effizienzklasse B-A.

**Gesamtverbrauch l/100km: innerorts 13,3, außerorts 6,7, kombiniert 9,1; CO2-Emissionen: kombiniert 206,0 g/km (Messverfahren gem. EU-Norm); Effizienzklasse E.

Abb. zeigen Sonderausstattungen. Änderungen und Irrtum vorbehalten. Gültig bis Widerruf, Stand: 01.10.2017.

***Leasing über INFINITI Financial Services, Geschäftsbereich RCI Baque S.A., Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss: für Privatkunden: 6.000,- € Leasingsonderzahlung, Laufzeit: 36 Monate; Gesamtlaufleistung: 10.000 km p.a.

Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren VO(EG)715/2007 und § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der gegenwärtig geltenden Fassung und ohne Zusatzausstattung ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch, den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der bei der Deutsche Automobil Treuhand (DAT) unentgeltlich erhältlich ist.