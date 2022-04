Jean Pierre Kraemer über extreme Gebrauchtwagenpreise: „Massenhysterie“

Von: Sebastian Oppenheimer

Für seine Tuning-Projekte braucht Jean Pierre „JP“ Kraemer jede Menge Autos – doch die sind aktuell extrem teuer. Er hält die Preise für „unglaublich“.

Dortmund – Es ist ein gewaltiges Firmenimperium, das YouTube-Star Jean Pierre „JP“ Kraemer (41) inzwischen aufgebaut hat – dazu gehören unter anderem ein Burger-Restaurant, eine eigene Klamotten-Linie und ein Automuseum, das bald eröffnen soll. Das Herzstück seines Schaffens ist aber nach wie vor sein Tuning-Unternehmen „JP Performance“. Dort werden in erster Linie Verbrenner-Fahrzeuge aufgemotzt. Weil aber einige seiner Mitarbeiter inzwischen einen Tesla fahren, sah sich Jean Pierre Kraemer kürzlich gezwungen, für ein Video auch mal ein Model 3 zu testen. Dennoch braucht er nach wie vor viele Verbrenner-Gebrauchtwagen für seine Tuningprojekte – und das geht bei den aktuellen Preisen ins Geld. Nun hat sich der Dortmunder in einem Video (weiter unten zu finden) zu dem Thema extreme Gebrauchtwagenpreise geäußert, wie 24auto.de berichtet.

In einem Video hat sich der Dortmunder Tuner Jean Pierre Kraemer zu den extremen Gebrauchtwagenpreisen geäußert. © YouTube (JP Performance)

Die Preis-Situation sei „unglaublich“, sagt JP Kraemer, der sich offenbar – und für viele überraschend – auch wieder auf Annäherungskurs mit einem Ex-TV-Partner Sidney Hoffmann (42) befindet. „Ich beobachte den Automarkt seit drei Jahren sehr penibel. Im JDM-Bereich, im deutschen Bereich, im Supersportwagenbereich, im Sammlerbereich.“ Das Ganze sei eine „Massenhysterie“, findet er. Wenn der eine Händler ein Auto um 5.000 Euro teurer mache, erhöhe ein anderer die Preise daraufhin um 7.000 Euro. Woche für Woche würden sich die Preise auf diese Weise hochschaukeln. Autos, die vor kurzem noch 5.000 Euro gekostet hätten, würden jetzt 20.000 Euro kosten. Teilweise fänden solche extremen Preissprünge innerhalb von nur sechs Monaten statt.

Jean Pierre Kraemer über Gebrauchtwagen-Situation: Zeitphase „extremer Verknappung“

An eine schnelle Änderung der Situation glaubt der Tuner, der aktuell schwer mit gesundheitlichen Problemen kämpft, offenbar nicht. Denn: Die Autoindustrie könne Neuwagen nicht in dem Tempo nachliefern, in dem die Menschen sie kaufen möchten. Zudem sitze der Verbrenner „auf einem ganz dünnen Ästchen“. Jean Pierre Kraemer sieht eine Zeitphase „extremer Verknappung“ kommen.

Jean Pierre Kraemer („JP“) Beruf Autotuner, Gastronom, YouTuber, Museumsbetreiber Firmen JP Performance, Big Boost Burger (beide in Dortmund) Geburtstag 12. September 1980 (Alter: 41) Geburtsort Plettenberg (Nordrhein-Westfalen) Schule Gesamtschule Gartenstadt Buch Ich bin Jean Pierre und angstgetrieben Fernsehsendungen Die PS-Profis – Mehr Power aus dem Pott, Turbo – Das Automagazin, 2 Profis für 4 Räder, JP Kraemer – Alles Auto

Jean Pierre Kraemer über Gebrauchtwagen-Situation: Gerade 15 Fahrzeuge gekauft

Die extremen Gebrauchtwagenpreise wirken sich natürlich besonders auf die Finanzen eines Tuning-Unternehmens aus. Für die Zukunft des YouTube-Kanals „JP Performance“ habe er 15 Autos gekauft, erklärt der Tuner. Diese Anzahl reicht seiner Berechnung nach für Projekte bis ins Jahr 2024. Für ihn sei es beruhigend, dass er nun so viele Fahrzeuge in der Hinterhand habe.

Jean Pierre Kraemer: „Ich habe mich schon so oft geärgert über Autos, die ich nicht gekauft habe“

Allerdings habe er sich auch schon viele Gedanken darüber gemacht, was passiere, wenn die Gebrauchtwagen-Preise doch wieder fallen sollten. „Dann hab ich Geld verloren, weil dann hab ich zu teuer gekauft", sagt der Tuner. Dennoch sei das für ihn okay. Denn: „Ich habe mich schon so oft geärgert über Autos, die ich nicht gekauft habe."