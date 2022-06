Jean Pierre Kraemer verkauft jetzt Tuning-Modellautos – im Maßstab 1:18

Teilen

Jean Pierre Kraemer verkauft ab sofort Modellautos – in einem Video zeigte er das erste „Kraemo“-Fahrzeug. © YouTube (JP Performance)

Tuner Jean Pierre „JP“ Kraemer verkauft jetzt auch Modellautos – und zwar im Maßstab 1:18. Nun hat er das erste „Kraemo“-Fahrzeug vorgestellt.

Dortmund – Jean Pierre „JP“ Kraemer (41) ist inzwischen auf zahlreichen Gebieten tätig – auch wenn viele den Dortmunder vor allem als Tuner und YouTube-Star kennen. Doch längst steuert der 41-Jährige ein ganzes Firmenimperium: Anfang Mai öffnete beispielsweise sein PACE-Automuseum, er betreibt ein Fastfood-Restaurant namens „Big Boost Burger“ und zudem bringt er regelmäßig eine eigene Klamottenlinie und jährlich einen eigenen Kalender („Carlender“) heraus.

Nun steigt Jean Pierre Kraemer ins Modellauto-Geschäft ein – und präsentiert sein erstes Auto, wie 24auto.de berichtet.

Die ganz große Frage war vor allem: In welchem Maßstab kommen die JP-Mini-Autos? Modellautos gibt es in zahlreichen Formaten. Zu den gängigsten zählen: 1:64 (Hot Wheels und Matchbox), 1:43, 1:24 und 1:18. Jean Pierre Kraemer hat sich für eine relativ große Variante entschieden: 1:18. Das besondere an den Fahrzeugen der Marke „Kraemo“: Man kann die Autos stark „tunen“ beziehungsweise individualisieren. So lassen sich nicht nur die Räder wechseln, sondern beispielsweise auch der Sturz und die Fahrwerkshöhe einstellen.