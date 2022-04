Jean Pierre Kraemer testet Tesla: „Das ist echt geisteskrank!“

Von: Sebastian Oppenheimer

Der Tuner Jean Pierre Kraemer hat ein Tesla Model 3 eines Mitarbeiters unter die Lupe genommen. © YouTube (JP Performance)

Unter den Mitarbeitern von Jean Pierre Kraemer ist der „Tesla-Hype“ ausgebrochen – deshalb hat der Dortmunder Tuner nun selbst ein Model 3 getestet.

Dortmund – Als der Dortmunder Tuner Jean Pierre „JP“ Kraemer (41) einst seine Ausbildung in einem Porsche-Autohaus absolvierte, waren Elektroautos noch kein Thema. Doch die Zeiten ändern sich. In seiner Firma herrsche aktuell ein wahrer „Tesla-Aufruhr“, erzählt der YouTube-Star in einem Video. Und weil sich gleich mehrere seiner Mitarbeiter ein Fahrzeug aus dem Konzern von Elon Musk (50) gekauft haben – will er sich auch ein Bild von der Marke machen.

Jean Pierre Kraemer hat aus diesem Grund nun ein Tesla Model 3 getestet, wie 24auto.de* berichtet.

Zwar hat der Tuner an dem Tesla einiges zu kritisieren – doch im Großen und Ganzen ist er von dem Stromer ziemlich angetan. Sein abschließendes Fazit nach der Probefahrt: „Ein ganz tolles Ding." Sogar seiner Freundin empfiehlt er, ein Tesla Model 3 Probe zu fahren: „Das ist echt geisteskrank."