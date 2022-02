Jeff Koons designt BMW 8er – 200 Stunden Handarbeit nur für den Lack

Von: Sebastian Oppenheimer

Limitiert: Der vom Künstler Jeff Koons gestaltete BMW 8er wird nur 99-mal gebaut. © BMW

Der Künstler Jeff Koons hat für BMW einen außergewöhnlichen 8er gestaltet. Gebaut werden nur 99 Exemplare – vermutlich eine rentable Geldanlage.

München – Der BMW M 850i xDrive Gran Coupé ist ein spektakuläres Auto und derzeit wohl die schönste Möglichkeit, einen BMW zu bewegen. Mit entsprechender Komplettausstattung kostet das viertürige Luxuscoupé locker 150.000 Euro. Für etwas mehr als das Doppelte (rund 350.000 Euro) bekommt man eines der 99 Exemplare, an die Starkünstler Jeff Koons Hand angelegt hat. Angesichts dessen, wie stark Klassiker und limitierte Fahrzeuge in den letzten Jahren weltweit an Wert zugelegt haben, scheint das Risiko, in eines der rollenden 99 Koons-Kunstwerke zu investieren, überschaubar. Schon deshalb, weil man einen 530 PS starken Power-Achter mit einer Komplettausstattung bekommt, die das gewisse Etwas mehr bietet, denn diese Komposition von Farben und Materialien ist bei einem 850er selbst nach einem längeren Besuch in der Garchinger Individual-Manufaktur nicht zu bekommen.

Über 200 Stunden Handarbeit wurden von spezialisierten Fachkräften in den BMW-Werken Dingolfing und Landshut allein auf die Außenlackierung verwandt, wo die aufwendig kreierten Farbmuster oftmals millimetergenau mit Lupenbrillen aufgetragen wurden. „Dutzende unserer Ingenieure und Designer haben ihr allerbestes gegeben, um unsere Partnerschaft zu feiern und um Jeff Koons‘ Vision zum Leben zu erwecken“, freut sich BMW-CEO Oliver Zipse. Der US-Künstler selbst verbrachte über Monate hinweg immer wieder Tage vor Ort im Werk Dingolfing, um mit beteiligten BMW-Mitarbeitern die Möglichkeiten der Gestaltung zu besprechen.

