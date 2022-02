„Hässlich“ oder einfach „wunderschön“? Polarisierender Pop-Art-BMW stößt auf geteiltes Echo

Von: Sebastian Oppenheimer

Starkünstler Jeff Koons hat einen BMW 8er gestaltet, von dem insgesamt lediglich 99 Exemplare gebaut werden. Das Design ist in den sozialen Medien umstritten.

München – Wenn Künstler die Außenhaut eines Autos gestalten, handelt es sich in der Regel um ein Einzelstück – so wie beispielsweise bei diesem Lamborghini Huracán EVO.

Nicht in jedem Fall trifft das Ergebnis jedermanns Geschmack, wie etwa dieser Lamborghini Aventador SVJ zeigt. Auch die sogenannten „Art Cars“ von BMW, die von bedeutenden Künstlern wie Roy Lichtenstein (73, † 1997), Andy Warhol (58, † 1987) oder Jeff Koons (67) designt wurden, waren bislang Einzelstücke.

Nun hat Jeff Koons allerdings erneut ein BMW-Modell gestaltet: Einen 8er, von dem 99 Exemplare gebaut werden. Das Design des Münchner Luxus-Coupés stößt in den sozialen Netzwerken jedoch auf ein geteiltes Echo, wie 24auto.de berichtet.

Künstler Jeff Koons hat für BMW einen 8er gestaltet – das Design ist in den sozialen Netzwerken umstritten. © BMW

BMW M 850i xDrive: Pop-Art-BMW „hässlich“ oder „wunderschön“?

Die deutschen Premium-Marken Mercedes, Audi und BMW stehen eher für schlichtes und gediegenes Design – da fällt ein Sondermodell wie das von Starkünstler Jeff Koons designte BMW M 850i xDrive Gran Coupé natürlich aus dem Rahmen. Die Außenhaut des Fahrzeugs ist mit Pop-Art-Motiven überzogen. Im ersten Moment denkt man als Betrachter vielleicht an eine Folierung – doch der Kunst-8er wurde tatsächlich von BMW lackiert. Der Aufwand dafür war riesig: Mehr als 200 Stunden Handarbeit waren allein dafür nötig. (BMW-Designchef spricht Klartext: „Fans sind nicht immer Kunden“)

Dementsprechend hoch ist auch der Preis für den Jeff-Koons-8er: Rund 350.000 Euro verlangt BMW für das Luxus-Coupé, das in ähnlicher Ausstattung und ohne Kunst-Lack rund 150.000 Euro kosten würde.

Pop-Art-BMW stößt auf geteiltes Echo: „So ein schönes Auto so verschandeln?“

Die Reaktionen in den sozialen Medien auf den Jeff-Koons-8er fallen geteilt aus: „Wie kann man so ein schönes Auto nur so verschandeln?“, fragt sich etwa ein Nutzer unter dem entsprechenden Facebook-Post von BMW. Ein anderer findet den BMW schlicht „hässlich“. Auf Instagram meint ein User: „Ich würde ein besseres Auto gestalten als das“.

Dennoch gibt es für den von Jeff Koons designten 8er auch eine große Zahl positiver Kommentare: „Fantastisch“ und „wunderschön“, schreiben Nutzer unter den BMW-Beitrag. Einer erklärt den Kunst-8er sogar zu seinem „Traumauto“. So oder so: Eine gute Geldanlage dürfte der Jeff-Koons-8er in jedem Fall sein – vorausgesetzt, man kann sich einen leisten.

