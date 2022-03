JP Kraemer: Comedian verrät, warum er den Tuner nicht parodiert

Von: Sebastian Oppenheimer

Comedian Martin Klempnow (rechts) hat Tuner JP Kraemer erklärt, warum er ihn nicht parodiert. © YouTube (JP Performance)

In einem Video des Tuners JP Kraemer tritt Comedian Martin Klempnow als Überraschungsgast auf – und verrät, warum er den YouTube-Star nicht parodiert.

Dortmund – Auf dem YouTube-Kanal „JP Performance“ von Tuning-Star Jean Pierre „JP“ Kraemer (41) dreht sich eigentlich alles um das Thema Auto. Gelegentlich gibt es jedoch mal Ausnahmen: So nutzte er die Plattform kürzlich, um in einem Clip den Fans seine Freundin Mili vorzustellen. Außerdem dreht er gelegentlich ein Format, in dem er auf einen Überraschungsgast trifft – und mit ihm rund eine Stunde spontan plaudert. Nun bekam der Dortmunder Tuner Besuch von Schauspieler und Comedian Martin Klempnow (48). Und der erzählte ihm nun, warum er ihn gerne parodieren möchte – es aber bislang nicht gemacht hat.

Martin Klempnow ist vielen vor allem durch die TV-Sendung Switch Reloaded (Pro Sieben) bekannt. Inzwischen ist Klempnow Teil der Sendung „Binge reloaded“, die für Amazon Prime produziert wird. Im YouTube-Gespräch mit JP Kraemer gesteht ihm der Comedian: „Ich wollte dich so gerne nachmachen.“ Doch nicht nur bei „Binge Reloaded“ stieß Martin Klempnow mit seinem Wunsch nach einer JP-Parodie offenbar auf Ablehnung. Der Grund in diesem Fall: „Weil die Schiss haben“, sagt der Comedian. Und dann deutet Klempnow an, was dahinter steckt. „Ich wollte auch den Nelson Müller nachmachen... Darf ich auch nicht.“

