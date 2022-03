JP Kraemer: Emotionales Video – „Meine Krankheit ist wieder voll da“

Der Dortmunder Tuner JP Kraemer hat sich mit einer traurigen Nachricht an seine Fans gewandt: Es gehe ihm „wieder schlecht“. Nun will er Dinge verändern.

Dortmund – In den vergangenen Monaten hörte man vom Dortmunder Tuner Jean Pierre „JP“ Kraemer (41) vor allem eine Aussage immer wieder: Es gehe ihm so gut wie schon lange nicht mehr. Eine große Rolle dürfte hier wohl seine Freundin sein, die er sogar in einem YouTube-Video vorstellte – auf seinem Kanal „JP Performance“ mit rund 2,2 Millionen Abonnenten. Erst kürzlich bekam der Tuner Besuch von Comedian Martin Klempnow. Doch nun hat der 41-Jährige offenbar einen schweren Rückschlag erlitten. In einem sehr emotionalen Video (weiter unten zu finden) hat er sich deshalb an seine Fans gewandt – und eine sehr drastische Aussage gemacht, wie 24auto.de berichtet.

JP Kraemer: Emotionales Video – „Meine Krankheit ist wieder voll da“

„Hallo. Das ist ein Video, was jetzt schon wieder schwierig ist“, beginnt der sichtlich angeschlagene Tuner in die Kamera zu sprechen. „Ich durchlebe gerade – mal wieder – einen sehr großen Wandel, eine sehr schwierige Situation. Mir geht’s seit ein paar Wochen wieder schlecht.“ Er fühle sich verpflichtet, dies seinen Fans mitzuteilen, schließlich würden seine Videos mehrere Hunderttausendmal angeschaut. „Ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht, die letzten Wochen und Tage, dass ich halt wirklich viel ändern muss.“

JP Kraemer mit emotionalem Video: „Ich hab sehr, sehr viel geweint die letzten Tage“,

Der Dortmunder Tuner hat eine sehr schwere Kindheit hinter sich – er wuchs in finanziell schwachen Verhältnissen auf, weder Vater noch Mutter hätten wirklich „Bock“ auf ihn gehabt, erzählte JP Kraemer in einem Podcast. Seine Mutter beging Selbstmord, er selbst litt später unter schweren Depressionen, seine Lebensgeschichte sei „sehr traurig“, sagte der YouTube-Star in einem Video, in dem er 2020 seine Biografie vorstellte.

„Ich hab sehr, sehr viel geweint, die letzten Tage“, berichtet JP Kraemer nun in seinem Video. Er sei auch nicht arbeiten gewesen. Der Clip sei aber kein „Heulsusen-Video“, er wolle einfach nur Klarheit schaffen. „Ich werde wahrscheinlich ein bisschen ruhiger sein.“ Er wolle aber betonen, dass er noch Lust auf seine Arbeit habe. Er wolle mit seinen Auto-Videos weitermachen, weil er das liebe. „Aber ich möchte auch mehr leben“, sagt der Tuner. Nur: Er möchte die Arbeit nicht mehr ganz so wichtig nehmen. „Nicht mehr ganz so verbissen sein.“ Vielleicht auch „weniger perfektionistisch“.

Jean Pierre „JP“ Kraemer Beruf Autotuner, Gastronom, YouTuber, Museumsbetreiber Firmen JP Performance, Big Boost Burger (beide in Dortmund) Geburtstag 12. September 1980 (Alter: 41) Geburtsort Plettenberg (Nordrhein-Westfalen) Schule Gesamtschule Gartenstadt Buch Ich bin Jean Pierre und angstgetrieben Fernsehsendungen Die PS-Profis – Mehr Power aus dem Pott, Turbo – Das Automagazin, 2 Profis für 4 Räder, JP Kraemer – Alles Auto

JP Kraemer mit emotionalem Video: „Leute, das ist schmerzhaft!“

Eindrücklich berichtet JP Kraemer von seinem Gemütszustand: Er sei, wenn er zu Hause sei, festgefahren in seinem Leben, seiner Depression. „Meine Krankheit, die leider wieder schlimmer ist – ist wieder voll da“, sagt der Tuner. „Fast schlimmer als vorher.“ Er wolle sich bei seinen Freunden und seiner Freundin, die der Tuner auf Instagram kennenlernte, wie ruhr24.de* berichtet, bedanken. Sie würde ihn „schubsen und kitten“ zugleich. Das sei ein wichtiger Ruck gewesen – dieser sei aber etwas zu spät gekommen. „Ich bin 41 und ich schnalle das Leben eigentlich nicht.“ Er habe früh angefangen, sich zu belügen. Nun werde er aber mit einer hohen Vehemenz darauf hingewiesen, dass er Dinge falsch tue – und auch falsch sehe. „Leute, das ist schmerzhaft!“

JP Kraemer mit emotionalem Video – er macht eine drastische Aussage

Er hoffe, dass er alles schnell wieder unter Kontrolle bekomme – davon gehe er auch aus. „Ich würde mich freuen, wenn ihr mir dabei helfen könnt“, sagt JP Kraemer. Auch wenn er nicht wisse, wie das aussehen könne. Das Schöne an seiner Fangemeinde sei der Rückhalt, der Zusammenhalt und die Liebe, die er von ihr bekomme. Und dann kommt eine recht drastische Aussage: „Hätte ich die nicht so bekommen, sage ich euch ganz klar, wäre ich jetzt nicht mehr am Leben.“

Sie sind depressiv? Bei der Telefon-Seelsorge bekommen Sie rund um die Uhr Hilfe – an jedem Tag im Jahr: Rufen Sie 0800 1110111 oder 0800 1110222 an. Der Anruf ist kostenfrei. Ihre Telefonnummer wird nicht übertragen und Sie müssen Ihren Namen nicht sagen. Das Gespräch dauert so lange wie nötig.

