Kid Rock verkauft Ford GT: Signierte Gitarre gibt‘s als Bonus

Kid Rock lässt seinen Ford GT versteigern. © RM Sothenby‘s

Anfang der 2000er ließ Ford den GT wieder aufleben. Eins der wenigen Exemplare ging an Kid Rock. Nun wird der Sportwagen mit einer Gitarre versteigert.

Dearborn – Der Ford GT gehört zu den wohl legendärsten Autos, die der US-Autobauer jemals gebaut hat. Das liegt nicht zuletzt auch an den großen Erfolgen, die der GT40 bei dem – ebenso legendären – 24-Stunden-Rennen in Le Mans erringen konnte – Ford gewann dieses ab 1966 viermal in Serie. Auf der North American International Auto Show stellten die Amerikaner 2002 schließlich ein GT40 Concept Car vor, das sich optisch kaum vom Original unterschied.

Ein Jahr später folgte zum 100-jährigen Jubiläum von Ford ein Serienmodell, das jedoch ohne den Zusatz 40 auskam.

Von 2004 bis 2006 produzierte Ford insgesamt 4038 Exemplare des GT, eines davon erwarb Kid Rock. Und das wird am 26. März bei RM Sotheby's versteigert.