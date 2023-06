Kleinkind im Auto verursacht Unfall: Gericht verurteilt Mutter zu Schadensersatz

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

Kleine Kinder sollte man auch im Auto nicht unbeaufsichtigt lassen. Sonst drohen den Erziehungsberechtigten Konsequenzen, wie nun ein Urteil zeigt.

Seine Kinder allein im Auto zurückzulassen, ist selten eine besonders gute Idee – speziell an heißen Tagen kann es für die Kleinen im Innenraum schnell gefährlich werden. Doch nicht nur den Kindern selbst droht Gefahr: Lässt man auch noch den Autoschlüssel im Fahrzeug zurück, dann können auch andere Menschen bei einem Unfall verletzt werden, wenn das Kind den Wagen startet. Kommt es zu so einem Unfall durch unbeaufsichtigte Kinder, können die Eltern wegen Verletzung ihrer Aufsichtspflicht schadensersatzpflichtig sein, so das Oberlandesgericht Oldenburg (Urteil: 14 U 212/22 vom Urteil vom 20.04.2023).

Nicht angeschnallt und unbeaufsichtigt: Zweieinhalbjähriges Kind startet Auto

Im verhandelten Fall ging es um die Frage, ob eine Mutter ihre Aufsichtspflicht gegenüber ihrem zweieinhalb Jahre altem Kind verletzt hatte. Sie hatte es nach einer Familienfeier in seinen Kindersitz auf dem Beifahrersitz des Autos gesetzt, aber nicht angeschnallt. Während die Mutter noch einmal ins Haus zurückkehrte, krabbelte das Kind vom Sitz, nahm den auf dem Armaturenbrett liegenden Autoschlüssel und startete das Fahrzeug.

Ein kleines Kind unbeaufsichtigt im Auto zu lassen, kann für die Eltern bei einem Unfall Konsequenzen haben. (Symbolbild) © Westend61/Imago

Kleinkind startet Auto – Großmutter wird durch das Fahrzeug schwer verletzt

Das Auto machte daraufhin einen Satz nach vorn. Dabei wurde die sich in der Nähe befindliche Großmutter des Kindes schwer verletzt. Die Krankenkasse der Großmutter klagte daraufhin gegen die Mutter wegen Verletzung ihrer Aufsichtspflicht. Wies das Landgericht Osnabrück aufgrund einer außergewöhnlichen Kausalkette, mit der ein umsichtiger Elternteil nicht zu rechnen brauche, die Klage der Krankenkasse ab, urteilte das Oberlandesgericht Oldenburg in der Berufung anders.

Bußgeldkatalog: Mit welchen Geldstrafen Verkehrssünder rechnen müssen Fotostrecke ansehen

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von unserem Partner 24auto.de.

Mutter muss haften: Kleinkinder müssen laut Gericht ständig beaufsichtigt werden

Die Richter am Oberlandesgericht bejahten eine Haftung der Mutter. Kleinkinder bedürften generell ständiger Aufsicht. Die Kindesmutter habe durch das Alleinlassen des Kindes im Auto – und Zurücklassen des Autoschlüssels – eine ganz erhebliche Gefahr geschaffen, zitiert das Rechtsanwaltsportal ra-online aus dem Urteil. Zudem sahen es die Richter als nicht ungewöhnlich an, dass kleine Kinder nach Schlüsseln griffen, und versuchten, sie in Schlösser zu stecken. Die Mutter hätte das Kind im Kindersitz anschnallen, die Schlüssel mitnehmen oder jemanden mit der Beaufsichtigung beauftragen müssen, so die Richter. Der genaue Umfang des Schadensersatzes muss noch geklärt werden. (Mit Material von SP-X)