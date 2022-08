Klimaanalage kühlt nicht richtig: Kältemittel überprüfen

Wenn die Klimaanlage nicht funktioniert, kann das eine Vielzahl an Gründen haben. © Agefotostock/Imago

Wenn die Klimaanlage nicht mehr richtig kühlt, kann das viele Gründe haben. Möglich sind Probleme mit dem Kältemittel oder wichtigen Bauteilen.

Wenn die Sonne im Sommer aufs Auto knallt, steigen auch im Innenraum die Temperaturen schnell an. Um nicht ins Schwitzen zu geraten, drehen die meisten Autofahrer dann die Klimaanlage (deren korrekte Bedienung wichtig ist) auf. Um so ärgerlicher, wenn die erhoffte kühle Luft ausbleibt. In diesem Fall heißt es Spurensuche betreiben, denn es kann eine Vielzahl an Ursachen geben.

24auto.de verrät, was Autofahrer überprüfen sollten, wenn die Klimaanlage nicht richtig funktioniert.

So könnte sich das Problem beispielsweise auf Laub zurückführen lassen, dass sich möglicherweise schon im Herbst vor dem Kühler gesammelt hat und nun zum Hindernis werden. Das Laub lässt sich einfach vom Kühler entfernen, im besten Fall tritt dann eine Besserung ein. Doch auch anderer Dreck kann die Kühlwirkung beeinträchtigen, weswegen der Kühler regelmäßig gesäubert werden sollte.