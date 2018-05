Kymco New People S 125i für 3.099 Euro

Der Autoverkehr in Ballungsräumen wird immer heftiger. Wie aber kommt man schnell und günstig in die Stadt?

Als Alternative zum großen und teuren Kraftfahrzeug bieten sich vor allem im Stadtverkehr kleine und flotte Roller an. Statt mit dem Zwei-Tonnen-SUV mühsam einen Parkplatz zu suchen, kurvt der Scooterfahrer lässig bis zum Ziel und platziert sein Zweirad direkt davor. Ein typischer Vertreter dieser City-Flöhe ist der New People S 125i ABS von Kymco, der ganz aktuell beim Händler eingetroffen ist. Wir haben seine Stadt-Tauglichkeit getestet.

Die Rahmenbedingungen sind schon mal sehr passabel: Der 125er ist schlank, hat serienmäßig ausreichend Stauraum, ist dank aufpreisfreier Windschutzscheibe nicht nur ein Fall für Sonnenschein und verspricht mit einem 16-Zoll-Rad vorne und einem 14-Zoll-Hinterrad gute Handlichkeit, Stabilität und Laufkultur.

Die Fahrleistungen

Angetrieben wird der 130 Kilogramm schwere New People von einem 11 PS starken Einzylinder, der in der Stadt und im nahen Umland vollkommen ausreicht, eine Landpartie aber nicht als erstrebenswert erscheinen lässt, denn als Höchstgeschwindigkeit sind gerade Mal 90 km/h angegeben. Zwar zeigte die Anzeige im Cockpit bei entsprechendem Anlauf auch mal 112 km/h an und lief bei diesem Tempo immer noch ruhig, aber für Schnellstraßen ist dieser Kymco nicht gemacht. Bleiben wir also lieber im bevorzugten Einsatzgebiet.

Auch interessant: BMW kann auch klein – Mit der neuen G-Baureihe wollen die Münchner weltweit punkten.

Und da erweist sich der kleine Taiwanese als guter Untersatz. Für den Stadtverkehr reicht die Motorisierung nämlich vollkommen. Der New People schlängelt sich handlich durch den Berufsverkehr und auch die Bremsleistung ist dem Fahrzeug mehr als angemessen. Die Spiegel sind ausreichend groß und vibrationsfrei, das Cockpit übersichtlich und informativ, die Schalter in gewohnter Kymco-Qualität, das stylische LED-Licht sorgt für Erhellung und die riesige Windschutzscheibe schützt den Fahrer komplett bis zum Helm. Mit 1,80 Metern Körpergröße passt man gerade so hinter die Verkleidung, die Füße finden ausreichend Platz im freien Durchstieg. Allerdings ist die schmale Sitzbank leicht geneigt, so dass man vor allem beim Bremsen das Gefühl hat, nach vorne zu rutschen.

Ins serienmäßige Topcase und den Stauraum unter der Sitzbank passt leicht ein mittelgroßer Einkauf. Sehr sinnig ist das teilbare Fach im Kofferraum, und bei der Fahrt am kühlen Morgen schätzt man den serienmäßigen Handschutz. Zwei USB-Buchsen spenden dem Mobiltelefon oder dem Navi während der Fahrt frischen Saft.

Verbrauch und Kosten

Als Verbrauch ermittelten wir knapp unter drei Litern pro 100 Kilometer, der 6,2-Liter-Tank muss also erst nach langen Intervallen frisch befüllt werden. Für 3.099 Euro steht mit den New People 125i eine sehr attraktive Alternative beim Kymco-Händler – bei diesem Preis bleibt noch ordentlich Geld für die Schnäppchenjagd übrig.

Fahrbericht: KTM 1290 Super Duke R mit 177 PS.

Fazit

Mit dem neuen Großradscooter von Kymco kann man nichts falsch machen. Der New People S 125i überzeugt bei den Kosten für Anschaffung und Unterhalt sowie bei den Fahrleistungen und dürfte in Bezug auf Ausstattung in dieser Klasse und zu diesem Preis konkurrenzlos sein.

Volker Pfau

Technische Daten

Motor luftgekühlter Einzylinder-Motor mit 125 ccm Hubraum Leistung 11 PS (8 kW) bei 8.500 U/min Drehmoment 10,4 Nm bei 7.000 U/min Höchstgeschwindigkeit 90 km/h Radstand 1.390 mm Sitzhöhe 800 mm Gewicht (vollgetankt) 130 kg Tankinhalt 6,2 Liter Testverbrauch 2,8 Liter Preis 3.099 Euro