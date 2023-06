Lamborghini Huracán rast mit 200 km/h durch Mülheim – mit 13-jährigem Beifahrer

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

Mit angeblich bis zu 200 km/h raste ein 38-Jähriger in einem Lamborghini durch Mülheim an der Ruhr – auf dem Beifahrersitz: ein 13-Jähriger.

Die Regeln und Vorschriften im Straßenverkehr gelten für alle Teilnehmer – auch, wenn das nicht jeder Autofahrer einsehen mag. Nicht immer geht es um marginale Übertretungen. Gelegentlich brennen bei dem ein oder anderen gleich komplett die Sicherungen durch: So überholte ein genervter SUV-Fahrer kürzlich ein Müllfahrzeug über den Gehweg – und fuhr dabei einen Müllwerker an. Auch Tempolimits interessieren nicht jeden: Wie gefährlich das werden kann, zeigt der Crash eines viel zu schnellen BMW M3, bei dem sich ein Polizist gerade noch retten konnte. Nun raste ein 38-Jähriger in einem Lamborghini Huracán mit angeblich bis zu 200 km/h durch Mülheim an der Ruhr (Nordrhein-Westfalen) – und das mit einem 13-Jährigen als Beifahrer.

„Gefährliche Fahrweise“: 38-jähriger Verkehrsrowdy im Lamborghini unterwegs

Wie die Polizei berichtet, wurde gegen Mittag eine Streife im Stadtteil Broich auf extreme Motorgeräusche aufmerksam – ganz offensichtlich stammten diese von einem hochmotorisierten Boliden. Noch während die Beamten versuchten, die Lärmquelle zu lokalisieren, gingen bereits mehrere Notrufe von Bürgern bei der Leitstelle ein: Ein orangefarbener Sportwagen sei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und einer „gefährlichen Fahrweise“ unterwegs. Zeugen zufolge beschleunigte der Lamborghini Huracán auf bis zu 200 km/h – und fuhr für Überholmanöver in den Gegenverkehr. Zu diesem Zeitpunkt sei die Straße laut Polizei stark von Pkw und Radfahrern befahren gewesen.

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von unserem Partner 24auto.de.

Polizei stoppt Lamborghini-Raser – und entdeckt 13-Jährigen auf dem Beifahrersitz

Schließlich machte auch die Streife den Lamborghini aus und stoppte den 640 PS starken Boliden auf einem Parkplatz. Neben dem Fahrer – einem 38-jährigen Deutschen – saß ein 13-Jähriger auf dem Beifahrersitz. Die Beamten setzten das Jugendamt in Kenntnis. Bei dem Lamborghini handelte es sich um ein Verkaufsfahrzeug mit rotem Händler-Kennzeichen – der italienische Supersportwagen wurde sichergestellt. Nun ermittelt die Polizei wegen „grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fahrens“, der dadurch bedingen Fremdgefährdung des Kindes sowie des Verdachts eines verbotenen Kfz-Rennens.

Die schnellsten deutschen Autos aller Zeiten: 9ff GT9 rast davon Fotostrecke ansehen

„Neue Kundschaft für das Deutschlandticket“: Facebook-Nutzer kommentieren Polizei-Post

Unter dem Facebook-Beitrag der Polizei zu dem rasenden Lamborghini haben sich inzwischen zahlreiche Kommentare angesammelt:

„Neue Kundschaft für das Deutschlandticket.“

„Wenn der eigene IQ mit der zu hohen Motorleistung kollidiert…“

„Gut gemacht, das sollte öfters passieren, und dann versteigern.“

„Beschlagnahmen und verschrotten.“

„Im Westen nichts Neues.“