In Südafrika hat sich ein Mann mit einem Einkaufswagen an einen Lkw gehangen. Nun droht ihm eine Haftstrafe.

Pretoria (Südafrika) – Im Internet gibt es allerlei kuriose Videos und Bilder. Von Tieren, die von der Polizei geblitzt werden, bis hin zu Aufnahmen von Unfällen ist alles dabei. Doch es gibt auch Videos, bei denen stockt einem der Atem. Ein solches geht seit einigen Tagen auf Twitter viral: Darin ist ein Mann zu sehen, der in einem Einkaufswagen sitzt und sich von einem Lkw ziehen lässt, wie 24auto.de berichtet.

An sich schon gefährlich genug, doch es regnet auch noch in Strömen und der Lkw ist auf der Autobahn N1 in Richtung Johannesburg unterwegs. Entsprechend hoch ist das Tempo des Tankwagens. Der Mann in dem Einkaufswagen riskiert dabei nicht nur sein Leben, sondern auch das der anderen Verkehrsteilnehmer.

Doch der scheint sich dem Ernst der Lage nicht bewusst zu sein. Stattdessen winkt er grinsend den vorbeifahrenden Autos zu, aus denen er bei seinem lebensgefährlichen Stunt gefilmt wird. Wie durch ein Wunder soll der Mann die Aktion unbeschadet überlebt haben und anschließend sogar zu Fuß geflüchtet sein.

Sein Leben verdankt er dabei wohl auch den anderen Verkehrsteilnehmer, diese sollen nämlich den Lkw-Fahrer auf den blinden Passagier aufmerksam gemacht haben. Dieser habe daraufhin den Lkw angehalten, wie das südafrikanische Nachrichtenportal „Times Live“ berichtet.

Mann hängt sich mit Einkaufswagen an Lkw: Es droht eine Haftstrafe

Ganz ohne Folgen wird die waghalsige Aktion für den Mann jedoch nicht bleiben. Die südafrikanische Polizei fahndet bereits nach ihm. Sollte er tatsächlich gefasst werden, so könnte ihm wohl eine Gefängnisstrafe drohen, wie „focus.de“ berichtet.

Der Mann ist jedoch nicht, der einzige, der auf einer Autobahn mit einem gefährlichen Stunt auffällt. In Deutschland sorgte jüngst ein Millionär für Aufsehen, der mit 417 km/h unterwegs war. Nicht minder kurios, dafür weniger gefährlich, ist ein Missgeschick, das einer Tesla-Faherin passiert ist, die sich plötzlich auf einem Krankenwagen wiederfand.