Matthias Malmedie kauft Fiat Multipla: „Das ist nicht euer Ernst“

Teilen

Matthias Malmedie hat sich einen Fiat Multipla zugelegt. Der ist jedoch in einem bescheidenen Zustand. © YouTube (Matthias Malmedie)

Matthias Malmedie hat einen Fiat Multipla gekauft. Der war allerdings in einem üblen Zustand, der Moderator will ihn dennoch retten.

Köln – Der Grip-Moderator Matthias Malmedie (46) ist bekannt dafür, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt. So brachte ihn beispielsweise die miese Behandlung in einem Autohaus unlängst auf die Palme. In einem anderen Video wiederum lästerte er über den Suzuki Ignis, den er bereits zum hässlichsten Auto der Welt gekürt hatte. Nun hat sich der Autoexperte dem Multipla angenommen, der ebenfalls nicht grade als Schönheit gilt. Und auch der 46-Jährige bekommt beim Anblick des Vans erst mal einen Lachanfall.

24auto.de verrät, wie Matthias Malmedie auf den Zustand des Fiat Multipla reagiert.

Anders als beim Suzuki Ignis, hat Matthias Malemdie den Multipla gekauft, was auch daran liegt, dass es den Wagen in Deutschland so gut wie gar nicht gibt. Allerdings ist er den Van vorher nicht Probe gefahren, sondern hat ihn „blind gekauft“. Eine Entscheidung, die der Grip-Moderator schnell bereut, denn der Zustand des Fiats ist alles andere als gut.