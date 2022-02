Matthias Malmedie: Parkhaus-Test mit BMW X7 wird zur Nervenprobe – „Mein Gott, ist das eng!“

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

Der BMW X7 ist ein echter Koloss – GRIP-Moderator Matthias Malmedie wollte sehen, ob man damit durch ein enges Parkhaus kommt. Die Fahrt wurde zur Nervenprobe.

Köln – Sind Parkhäuser zu klein oder die heutigen Autos zu groß? Matthias Malmedie (46) hat einen spannenden Test gewagt: Der aus der TV-Sendung „GRIP – Das Motormagazin“ (RTL2) bekannte Moderator ist mit einem BMW X7 in ein enges Parkhaus gefahren. Ein Video (weiter unten zu finden) von der Aktion hat der 46-Jährige auf seinem YouTube-Kanal (rund 524.000 Abonnenten) veröffentlicht. Sein Abstecher mit dem Münchner Monster-SUV ins Parkhaus wurde zur harten Nervenprobe, wie 24auto.de berichtet.

Matthias Malmedie: Parkhaus-Test mit BMW X7 wird zur Nervenprobe – „Mein Gott, ist das eng!“

Für seinen Test hat Matthias Malmedie nicht irgendeinen BMW X7 gewählt – er sitzt im Topmodell M50i: Das SUV, das noch oberhalb des schon nicht gerade kleinen BMW X5 rangiert, ist 5,15 Meter lang, 2,0 Meter breit und 1,80 Meter hoch, das Leergewicht liegt bei mehr als 2,5 Tonnen. Dennoch bietet der bayerische Koloss in der M-Version beeindruckende Fahrleistungen: Der 4,4-Liter-V8 leistet 390 kW (530 PS), damit beschleunigt das SUV in 4,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h, erst bei Tempo 250 endet der Vortrieb. Dennoch hilft einem das alles nicht, wenn man in ein enges Parkhaus fahren möchte. (Matthias Malmedie rechnet mit Autohaus ab: „Das kann man nicht bringen“)

Autoexperte Matthias Malmedie fuhr mit einem BMW X7 in ein Parkhaus – der Ausflug wurde zur Nervenprobe. © YouTube (Matthias Malmedie)

Matthias Malmedie: Parkhaus-Test mit BMW X7 – „Ich muss ganz kurz aussteigen.“

„Wir testen jetzt, wie groß dieses Auto wirklich ist – beziehungsweise, wie man mit so einem großen Fahrzeug klarkommt“, erklärt Matthias Malmedie. Sein Ziel: Ein Parkhaus in der Kölner Innenstadt. Schon an der Schranke wird klar, dass es knapp wird: Das Hinweisschild zeigt eine maximal erlaubte Fahrzeughöhe von 2,0 Metern an – der BMW X7 ist 1,80 Meter hoch. Doch schon in den ersten Kurven der Auffahrt wird klar: Das Problem ist nicht die Höhe, sondern die Breite des SUV. „Alter Schwede, das ist doch nicht mehr normal“, schimpft der GRIP-Moderator, wegen dem geringen Abstand zur Parkhaus-Mauer. „Ich muss ganz kurz aussteigen.“ Gesagt, getan: Der Autoexperte überprüft den Abstand zur Wand. (Hochriskante VW-Rückwärtsfahrt geht viral – „Das ist nicht witzig“)

Matthias Malmedie: Parkhaus-Test mit BMW X7 – „Wie nah das alles ist“

Bei der Weiterfahrt wird es nicht besser. „Oh mein Gott, ist das eng“, jammert der Moderator. „Wie nah das alles ist“. Er sorgt sich um die Außenhaut des BMW X7 „Die Hütte kostet 140“, sagt Matthias Malmedie – damit meint er den Kaufpreis des gut ausgestatteten BMW X7 M50i in Höhe von knapp 140.000 Euro. „Und ich hab keinen Bock die neu zu lackieren, weil das kostet mich wahrscheinlich 20.000 Euro.“ Daher freut er sich auch über die Dämmmatten an den Wänden der Auffahrt, die möglicherweise Kratzer verhindern können. (SUV fährt in Skateanlage – Fahrer bereut seine Aktion schnell)

Matthias Malmedie: Parkhaus-Test mit BMW X7 – Fans sind beeindruckt

Wie gigantisch die Dimensionen des BMW X7 wirklich sind, zeigt sich, als Malmedie den Luxusschlitten auf einem Parkplatz abstellt. Obwohl der BMW mit dem Heck ganz nahe an der Wand steht, ragt der vordere Teil deutlich über die eigentliche Parkbucht hinaus. Fazit des Autoexperten: „Krass!“ Am Ende manövriert der 46-Jährige den SUV-Koloss dann aber doch wieder heile aus dem Parkhaus. Seine Fans sind von der Aktion beeindruckt:

„Sehr mutig mit dem Parkhaus, Respekt!“

„Ich war in dem Parkhaus mal mit meinem X3 und das war schon krass eng [...] Ich hätte mich gar nicht getraut.“

„Ich kenne das Parkhaus️: Ist wirklich eng – selbst mit dem Golf.“

„Ach ja, das Parkhaus am Heumarkt ist doch mal so richtig herausfordernd.“

„Ich war mal vor zwei Jahren mit einem Kollegen in diesem Parkhaus und dachte, das wäre für seinen Fiesta schon super eng. Und jetzt sehe ich, wie du mit dem X7 da hochfährst! Einfach nur krass!“

*24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.