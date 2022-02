Matthias Malmedie: Parkhaus-Test mit BMW X7 wird zur Nervenprobe – „Mein Gott, ist das eng!“

Von: Sebastian Oppenheimer

Autoexperte Matthias Malmedie fuhr mit einem BMW X7 in ein Parkhaus – der Ausflug wurde zur Nervenprobe. © YouTube (Matthias Malmedie)

Der BMW X7 ist ein echter Koloss – GRIP-Moderator Matthias Malmedie wollte sehen, ob man damit durch ein enges Parkhaus kommt. Die Fahrt wurde zur Nervenprobe.

Köln – Sind Parkhäuser zu klein oder die heutigen Autos zu groß? Matthias Malmedie (46) hat einen spannenden Test gewagt: Der aus der TV-Sendung „GRIP – Das Motormagazin“ (RTL2) bekannte Moderator ist mit einem BMW X7 in ein enges Parkhaus gefahren. Ein Video (weiter unten zu finden) von der Aktion hat der 46-Jährige auf seinem YouTube-Kanal (rund 524.000 Abonnenten) veröffentlicht. Sein Abstecher mit dem Münchner Monster-SUV ins Parkhaus wurde zur harten Nervenprobe.

„Wir testen jetzt, wie groß dieses Auto wirklich ist – beziehungsweise, wie man mit so einem großen Fahrzeug klarkommt“, erklärt Matthias Malmedie. Sein Ziel: Ein Parkhaus in der Kölner Innenstadt. Schon an der Schranke wird klar, dass es knapp wird: Das Hinweisschild zeigt eine maximal erlaubte Fahrzeughöhe von 2,0 Metern an – der BMW X7 ist 1,80 Meter hoch. Doch schon in den ersten Kurven der Auffahrt wird klar: Das Problem ist nicht die Höhe, sondern die Breite des SUV. „Oh mein Gott, ist das eng“, jammert der Moderator. „Wie nah das alles ist“. Er sorgt sich um die Außenhaut des BMW X7. „Die Hütte kostet 140“, sagt Matthias Malmedie – damit meint er den Kaufpreis des gut ausgestatteten BMW X7 M50i in Höhe von knapp 140.000 Euro.

