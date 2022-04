Matthias Malmedie macht sich über Suzuki lustig – und verärgert viele Fans

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

Auf seinem YouTube-Kanal hat sich GRIP-Moderator Matthias Malmedie in einem Test über den Suzuki Ignis lustig gemacht – bei vielen Fans kommt das gar nicht gut an.

Köln – Autoexperte Matthias Malmedie (46) sagt gerne seine Meinung – und zwar deutlich. Vor einiger Zeit regte er sich in einem 20-Minuten-Video über die miese Behandlung in einem Autohaus auf. Kürzlich kündigte er an, mit E-Autos keine Reichweiten-Tests mehr machen zu wollen, weil es ihm mit der „Rumdiskutiererei“ reiche. Nun hat der 46-jährige GRIP-Moderator auf seinem YouTube-Kanal einen Suzuki Ignis „getestet“ – wobei er sich in dem Video fast permanent über das Auto lustig macht. Viele seiner Fans finden das allerdings gar nicht witzig, wie 24auto.de berichtet.

Autoexperte Matthias Malmedie macht sich in einem Video über den Suzuki Ignis lustig – viele seiner Fans finden das nicht witzig. © YouTube (Matthias Malmedie)

Matthias Malmedie macht sich über Suzuki lustig – und verärgert viele Fans

Der Suzuki Ignis und Matthias Malmedie werden in diesem Leben wohl keine Freunde mehr – so viel steht fest. In einem früheren Video hatte er das Mini-SUV bereits als „das hässlichste Auto der Welt“ bezeichnet. Nun „testet“ er es selbst. „Ihr habt ja gesagt, ich soll mal ‘nen Ignis fahren – das Auto mit dem eingebauten Auffahrunfall.“ Mit dem „Auffahrunfall“ meint er das etwas eigenwillige Heck-Design des Japaners, wobei er dies in dem Video (weiter unten zu finden) noch viele Male erwähnt.

Matthias Malmedie lästert über Suzuki Ignis: „Wie kann man so ein Auto bauen?

„Wie kann man so ein Auto bauen?“, echauffiert sich der GRIP-Moderator bei der Abholung des Wagens. „Guckt euch mal an, wie klein die Räder sind“, sagt er. „Und guckt euch mal an, wie klein die Bremse ist. Die siehst du ja fast gar nicht.“ Dann steigt er hinten ein – und kriegt wegen der Enge einen Lachanfall. „Ich glaub’s nicht!“

Matthias Malmedie lästert über Suzuki Ignis: „Klein, wendig, kompakt und hässlich.“

Auf der Fahrt testet Malmedie die Beschleunigung des Wagens: „Gefühlte 28.000 Sekunden hab ich gerade Gas gegeben, im dritten Gang – und dann haben wir irgendwann die Hundert erreicht.“ Der restliche „Test“ des Autoexperten fällt eher knapp aus: „Windgeräusche? Passt schon. Bremse? Ja, er bremst.“ Immerhin: Die verschiebbare Rücksitzbank findet Matthias Malmedie, der kürzlich in einem Clip Unfallvideos kommentierte, „klasse“. Immer wieder fällt allerdings das Wort „Auffahrunfall“, weswegen er sich entschuldigt: „Es tut mir wirklich leid, für alle Besitzer.“

Er vergleicht den Suzuki Ignis, der laut Website ab 16.410 Euro zu haben ist, mit dem Dacia Sandero: Ein Auto, das seine Funktion erfülle, aber keine Emotionen in einem hervorrufe. Sein Fazit: „Klein, wendig, kompakt und hässlich.“

Matthias Malmedie lästert über Suzuki Ignis – Fans sauer: „Warum bist du so überheblich?“

In den Kommentaren zeigt sich allerdings, dass das Video von Matthias Malmedie bei vielen gar nicht gut ankommt – hier einige Beispiele:

„Schade, dass mein geliebter Matze so über diesen Wagen herzieht.“

„Warum bist du so überheblich?“

„Das Verhalten hier ist echt peinlich. Sowas von abgehoben und arrogant.“

„Sorry Matze, aber das Video war leider wirklich sehr unsympathisch.“

„Viele Menschen sind froh, überhaupt ein Fahrzeug zu haben, die Überheblichkeit ist leider nur noch peinlich!“

„99% deiner Subscriber fahren solche Schüsseln, vielleicht solltest du dich weniger drüber lustig machen.“

„Komm mal wieder runter.“

„So muss man wirklich nicht auf Leute herabschauen.“