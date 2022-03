Matthias Malmedie: Vollgas-Fahrten für die Ukraine – „Tolle Aktion“

Von: Sebastian Oppenheimer

GRIP-Moderator und YouTuber Matthias Malmedie will den Menschen in der Ukraine helfen. © YouTube (Matthias Malmedie)

Die Menschen in der Ukraine können aktuell jede Unterstützung gebrauchen – auch YouTuber und TV-Autoexperte Matthias Malmedie will helfen.

Köln – Das Leid der Bevölkerung in der Ukraine lässt im Moment kaum jemanden kalt. Seit dem russischen Überfall auf das Land haben viele Menschen dort alles verloren, sind auf der Flucht und haben schwer zu kämpfen. Das Schicksal der Ukrainer bewegt auch den GRIP-Moderator und YouTube-Autoexperten Matthias Malmedie (46). Er will nun Geld für die Opfer des Krieges sammeln – und zwar, indem er mit einem hochmotorisierten Boliden ordentlich über eine Rennstrecke heizt.

Die Sache funktioniere so: Auf seinen „heißen" Runden will Matthias Malmedie nicht alleine unterwegs sein. Er bietet drei Personen einen Platz auf dem Beifahrersitz an – gegen Spenden, die den Menschen in der Ukraine zugutekommen sollen. Gefahren werden soll mit einem „krassen Auto" auf einer Rennstrecke in Deutschland. Derjenige, der die höchste Einzelsumme spende, sei sicher dabei – die anderen beiden Plätze würden unter allen Spendern verlost. Seine Fans finden das Engagement von Matthias Malmedie klasse: „Tolle Aktion", hat ein User unter das Video geschrieben. Ein anderer findet: „Richtig gute Idee mit Herz. Alles zählt und hilft."