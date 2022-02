Mazda CX-5 Skyactiv-G 194 AWD im Test: Behutsames Facelift für SUV

Der Grill des Mazda CX-5 ist deutlich dreidimensonaler geworden. © Mazda

Was gut funktioniert, soll man nicht unnötig ändern. Nach diesem Motto gönnt Mazda seinem SUV CX-5 ein behutsames Facelift.

Hiroshima – Seit Mazda vor zehn Jahren den CX-5 auf dem Markt brachte, hat sich das SUV zu einem der erfolgreichsten Modelle der Japaner entwickelt. Gut 3,53 Millionen Stück sind seither vom Band gelaufen. In Europa ist jeder fünfte verkaufte Mazda ein CX-5, in Deutschland ist er mittlerweile das zweitbeliebteste Modell der Marke. 2021 wurden hierzulande knapp 7.500 CX-5 neu angemeldet.

Für den Erfolg des Mazda-Flaggschiffs gibt es viele Gründe.

Für den Erfolg des Mazda-Flaggschiffs gibt es viele Gründe. Das beginnt mit dem stylishen Kodo-Design mit seinen prägnanten Schattenkanten und führt bis zu der hohen Langzeitqualität. Bei den bis neun Jahre alten Fahrzeugen liegt der Mazda CX-5 auf Platz 4 des TÜV-Mängelreports – hinter zwei Mercedes und einem Audi. Dazu kommt ein solider Eindruck: Mit 4.575 mm Länge ist er kürzer als ein VW Golf, sieht aber nicht nur größer und massiver aus, sondern bietet auch deutlich mehr Platz.