Mercedes-AMG GT 63 S E Performance: So stark ist das neue Topmodell

Von: Sebastian Oppenheimer

Der Mercedes-AMG GT 63 S E Performance leistet stattliche 843 PS und spurtet in 2,9 Sekunden auf 100 km/h. © Mercedes-Benz

Mercedes hat das bislang stärkste AMG-Serienmodell auf den Markt gebracht. Anders als man vermuten würde, ist das 843 PS starke Geschoss aber kein Elektroauto.

Stuttgart/Affalterbach – Gerade die deutschen Premiumhersteller möchten in der Öffentlichkeit so erscheinen, als würden sie mittlerweile allein auf Elektroautos setzen. Erst jüngst stellte Mercedes mit dem EQS AMG 53 ein über 760 PS starkes Topmodell mit Elektroantrieb vor, das selbst die ehrwürdige S-Klasse in den Schatten stellte. Die wird beizeiten jedoch noch mit dem gleichen Hochleistungstriebwerk auf den Markt kommen, das nunmehr beim in den Hintergrund getretenen AMG GT 4-Türer seine Premiere feiert. Die coupéhaft geschnittene Luxuslimousine mit vier Türen und dem rundlichen Powerheck im Stile des ehemaligen Porsche 928 geht ab sofort mit einem neuen Topmodell auf Kundenfang.

Die Bezeichnung Mercedes-AMG GT 63 S E Performance ist dabei unhandlicher denn je und wurde zumindest um den 4matic-Annex gekürzt. Für den höchst sportlichen Antrieb sorgt der bekannte Vierliter-V8 mit doppelter Aufladung. Statt der üblichen 470 kW / 639 PS / 900 Nm des Standardmodells bekommt der Achtzylinder-Turbo eine zusätzliche Leistungsspritze von einem Elektromotor, der im Heck weitere 150 kW / 204 PS / 320 Nm an Maximalleistung beisteuert. Im Dauerbetrieb sind es immerhin 70 kW / 95 PS. Das nur 6,1 kWh große Akkupaket sorgt für eine elektrische Reichweite von gerade einmal zwölf Kilometern.

Details zum Antrieb und den Preisen des Mercedes-AMG GT 63 S E Performance verrät 24auto.de.*

