Mercedes EQS SUV: Die ersten Fotos des Luxus-Stromers

Von: Marcus Efler

Das Design des Mercedes EQS SUV ist eher konventionell und gefällig. © Mercedes-Benz

Die SUV-Version des Luxus-Stromers EQS rollt an. Die ersten Fotos zeigen ein gefälligeres Design als bei der Limousine.

Stuttgart – Mercedes forciert die Elektrifizierung seines Modellprogramms. Und da Luxusmobile seit jeher zum Kern der Marke gehören, ist nach dem elektrischen Pendant zur S-Klasse, der Limousine EQS, nun deren SUV-Version am Start. Also quasi ein GLS als Stromer – dem aber noch ein eigenständiger, griffiger Name fehlt. Was es aber schon gibt, sind erste offizielle Fotos: Im Vergleich zur Limousine EQS wirkt das SUV etwas gefälliger und weniger polarisierend, wie die Foto-Story 24auto.de zeigt.

Der 5,13 Meter lange Crossover weist mit 3,21 Metern einen ebenso langen Radstand auf wie die Limousine. SUV-typisch ist der Neue jedoch 20 Zentimeter höher, erreicht also stattliche 1,72 Meter – was durch die zeitgemäß Coupé-typisch abfallende Dachlinie aber optisch etwas kaschiert wird. Das Interieur des neuen Benz-SUV bietet viel Raum und erinnert eher eine Wohlfühl-Lounge.