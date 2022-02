Michael Schumacher: Race-of-Champions-Tesla wird versteigert

Von: Simon Mones

Mit diesem Tesla Roadster trat Michael Schumacher 2010 beim Race of Champions in Düsseldorf an. © Bonhams

2010 ging Michael Schumacher beim Race of Champions an den Start. Dabei fuhr er einen Tesla Roadster, der jetzt in Paris versteigert wird.

Paris (Frankreich) – Die Elektromobilität wird weltweit immer beliebter, davon profitiert auch Tesla. Im vergangenen Jahr knackte das Unternehmen von Elon Musk fast die Marke von einer Million Fahrzeuge. Kein Wunder, dass der Elektroautohersteller von einem Jahr des Durchbruchs sprach. Denn der Weg dahin war lang und beschwerlich. Angegangen hat alles mit dem Tesla Roadster, der auf dem Lotus Elise basierte.

Zwischen 2008 und 2012 baute Tesla rund 2450 Exemplare des Roadsters. 2010 stellte sich der Stromer einer besonderen Herausforderung und wurde beim Race of Champions – einem Einladungsrennen, bei dem Rennfahrer aus verschiedenen Serien gegeneinander antreten – in Düsseldorf eingesetzt.

Einer der Piloten, die mit dem Elektroauto gefahren sind, war die Formel-1-Legende Michael Schumacher. Elf Jahre später haben Fans nun die Möglichkeit, den Tesla Roadster vom Race of Champions im Rahmen der Les Grandes Marques du Monde Auktion des Auktionshaus Bonhams in Paris zu ersteigern.