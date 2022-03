Mini Cooper SE auf Testfahrt: So wird der elektrische Kleinwagen aus China

Von: Marcus Efler

Prototyp auf Schnee: Der getarnte Mini Cooper SE. © Bernhard Filser/Mini

Der voll elektrische Mini Cooper SE ist bereits als Prototyp unterwegs. Er wird von einem chinesischen Partner gebaut, der sich in Deutschland schon unbeliebt gemacht hat.

Arjeplog (Schweden) – Mini legt bei der nächsten Modellgeneration einen ziemlich anspruchsvollen Stunt hin. Obwohl die vollelektrischen Varianten und die Verbrenner weitgehend identisch aussehen, fahren sie auf zwei völlig unterschiedlichen Plattformen. Während die konventionell befeuerten Versionen auf BMW-Basis weiterhin im britischen Oxford gefertigt werden, entsteht der Stromer künftig in China – in Zusammenarbeit mit dem dortigen Autokonzern Great Wall. Dessen Marke Ora hat es in Deutschland mit der dreisten Kopie des VW Käfer bereits zu wenig schmeichelhafter Bekanntheit gebracht.

Im Falle des nächsten Mini fungieren die Kopisten als Zulieferer, der Komponenten des Antriebsstrangs wie den Akku samt Elektromotor beisteuert und eine Produktion hochzieht. Und tatsächlich sind zumindest auf den Sonnenblenden des Prototypen des neuen Mini Cooper SE chinesische Schriftzeichen zu sehen, wie 24auto.de* berichtet. Der dreitürige Mini kommt als Cooper E mit 135kW /184 PS und einem 40-kW-Akku, die ihn bis zu 300 Kilometer weit bringt. Darüber rangiert der Mini Cooper SE mit 165 kW/224 PS und 50 kWh-Akkus, die eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern ermöglichen.

Im Vergleich zum aktuellen Modell lenkt der Vorderwagen deutlich agiler ein, und das Heck unterstützt diese Vorhaben aktiv. Der Mini Cooper SE agiert sehr neutral und lässt sich mit einem geringen Lenkeinschlag wieder einfangen. Auch beim Komfort spürt man die Fortschritte sofort. Der Elektro-Cooper federt nun harmonischer. Der größere Radstand macht das Fahrverhalten stabiler und beherrschbarer, und verschafft den Fahrgästen vor allem im Fond mehr Platz. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA