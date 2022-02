Monterossa: Spektakulärer Gallardo-Umbau – mit einem Haken

Von: Simon Mones

Der Lamborghini Gallardo ist einer der schönsten Sportwagen überhaupt. Doch es geht noch spektakulärer wie ein US-Tuner beweist.

Costa Mesa (USA) – Für viele Autofans ist der Lamborghini Gallardo wohl eines der schönsten und spektakulärsten Fahrzeuge überhaupt. Seine Beliebtheit verdankt der italienische Sportwagen dabei auch zahlreichen Gastauftritten in Videospielen wie Need for Speed Undercover.

Darin können die Spieler den Lamborghini Gallardo nach eigenem Belieben modifizieren und damit Rennen fahren. Dach und Windschutzscheibe konnten in dem Spiel jedoch nicht entfernen. Doch genau das hat jetzt der US-Tuner DRVN Concepts getan, wie 24auto.de berichtet. (Lamborghini versteigert NFT: Ein Stück Weltall für daheim)

Monterossa: Spektakulärer Gallardo-Umbau – mit einem Haken

Heraus gekommen ist der Monterossa: Ein spektakulärerer Speedstar, der dem Lamborghini Gallardo kaum noch ähnelt. Kein Wunder, denn die Tuner von DRVN Concepts haben den italienischen Sportwagen komplett demontiert und anschließend mit neuen Carbonfaser-Teilen neu zusammen gebaut. (Lamborghini Huracán vor Abschied – Hinweise auf Sondermodelle)

Der Monterossa basiert auf einem Lamborghini Gallardo. © Instagram (DRVN Concepts)

Als Basis für den Monterossa diente dabei ein Lamborghini Gallardo Super Tropheo Stradale. Den Innenraum sowie den Motor des italienischen Sportwagens haben die US-Tuner dabei übernommen. Letzterer liegt beim Monterossa jedoch komplett frei. (Lamborghini wird zum einmaligen Kunstwerk – durch eine besondere Maltechnik)

Doch das ist nicht die einzige Veränderung, die DRVN an dem Lamborghini Gallardo vorgenommen haben. So befindet sich am Heck ein riesiger Carbon-Spoiler. Außerdem verzichten die Amerikaner auf die Türen und haben stattdessen einen Art Überollkäfig verbaut. Auch die riesigen Scheinwerfer des Lamborghini Gallardo sind verschwunden und wurden durch kleine LED-Bänder in der Front ersetzt. (Künstler bemalt eigenen Lamborghini Aventador – „schlimmer als ein Totalschaden“)

Monterossa: Spektakulärer Gallardo-Umbau – nur 15 Exemplare geplant

Die Idee hinter dem Monterossa erklärt Drvn auf seiner Homepage: „Unser Gründer Nick Renner träumte von einem Supersportwagen, der die mechanische Schönheit und das sinnliche Erlebnis eines Superbikes mit der rohen Emotion und dem Charme eines Exoten verbindet. Diese Kombination schafft einen starken Kontrast zwischen der glatten, sexy Oberfläche an der Vorderseite des Fahrzeugs und dem bösartigen V10, der Aufhängung, dem Auspuff und den Komponenten am Heck.“ (Conor McGregor: Lamborghini baut UFC-Star eigene 3-Millionen-Jacht)

Das ist den US-Tunern mit Sicherheit gelungen. Denn das Leistungsgewicht des Monterossa Speedster liegt bei grade einmal 2,1 Kilogramm pro Pferdestärke. Aktuell handelt es sich noch um ein Einzelstück, es sollen jedoch insgesamt 15 Exemplare gebaut werden.