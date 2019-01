Wer diesen Parkplatz mietet, kann sich keine Wohnung mehr leisten

Suchen Sie noch einen Stellplatz für Ihr Auto und wollen gleichzeitig darauf wohnen? Dann ist dieses Angebot aus München genau richtig für Sie.

Die bayerische Landeshauptstadt ist berühmt für ihre horrenden Wohnungsmieten. Der Wahnsinn in München macht aber auch nicht vor Parkplätzen halt. Wer sein Auto nicht Wind, Wetter und Strafzettel aussetzen will, muss sich nach einem Platz in einer Tiefgarage umsehen - das kann aber teuer werden.

Über 400 Euro Monatsmiete für einen Stellplatz

Dies zeigt ein Angebot für einen Stellplatz, das ein Nutzer auf Facebook geteilt hat. Was dort für einen Parkplatz verlangt wird, schockiert. Monatsmiete: 310 Euro. Aber das ist noch nicht alles. Obendrauf kommen noch Nebenkosten in Höhe von 45 Euro und 19 Prozent Umsatzsteuer. Am Ende steht eine stattliche Miete von 422,45 Euro unterm Strich.

Dafür bekommt man in manchen Städten eine gemütliche Wohnung. In München reicht das offenbar nur noch für einen Parkplatz. In den Kommentaren macht sich Unglauben breit. Eine Nutzerin wundert sich über die Nebenkosten und fragt, ob einmal die Woche jemand zum Autoputzen vorbeikomme. Ein anderer Nutzer stellt sich die Frage, ob er auf dem Parkplatz auch schlafen könne.

anb