Tesla China produziert Cybertruck-Löffel für McDonald’s-Promo – Elon Musk weiß nichts davon

Von: Simon Mones

Über die Jahre hat Tesla viele skurrile Produkte verkauft. Bei McDonald’s in China gibt es nun den Cyber Spoon. Doch der ist streng limitiert.

Tesla verkauft schon länger nicht mehr nur Elektroautos. Im Online-Shop finden sich auch Schneeketten, Dachgepäckträger und Wallboxen. Und von Zeit zu Zeit auch andere kuriose Produkte, wie etwa einen Weihnachtspulli mit den Modellen des Herstellers oder Tequila-Gläser mit dem Tesla-Logo. In China gab es zeitweise sogar Karaoke-Mikrofone. Dort arbeitet der Hersteller nun sogar mit McDonald’s zusammen.

Herausgekommen ist dabei ein sehr kurioses Produkt: der Cyber Spoon. Im Rahmen der Werbeaktion mit McDonalds wird dieser für rund vier Dollar verkauft, wie Carscoops berichtet. Allerdings ist der Löffel, dessen Design an den Cybertruck erinnert, auf 50.000 Stück limitiert.

Tesla startet Werbeaktion mit McDonalds: Elon Musk weiß von nichts

Auf X (vormals Twitter) machte das Produkt schnell die Runde. Ironischerweise wurde auch Elon Musk so auf den Cyner Spoon aufmerksam. Auf einen Tweet des Nutzers Sawyer Merritt antworte der Tesla-Chef: „Fake news afaik.“ Das Kürzel steht dabei für „As Far as I know“. Auf Deutsch: „So weit ich weiß.“

Der kantige Löffel erinnert in seinem Design an den Cybertruck. © McDonald’s/Tesla

Damit lag Musk aber gewaltig falsch, was Merritt ihm auch mitteilte. Denn Teslas offizieller Weibo-Account rührte der Elektroautohersteller bereits die Werbetrommel für den Cyber Spoon. Und auch McDonalds hatte die Aktion auf der beliebten chinesischen Social-Media-Plattform Xiaohongshu beworben.

Tesla verkauft Cyber-Spoon bei McDonalds – mit Anspielung auf „Per Anhalter durch die Galaxis“

Warum der Tesla-Chef nicht über die kuriose Werbeaktion informiert war, bleibt unklar. Immerhin hat Musk einige Bereiche der Produktion und des Geschäfts unter Kontrolle. Und auf dem Löffel gibt es zudem eine Anspielung auf einen von Musks Lieblingsautoren.

Auf dem Stiel des Cyber Spoons steht: „Don‘t Panic“. Eine klare Referenz auf den Klassiker „Per Anhalter durch die Galaxis“ von Douglas Adams. Der Satz blinkt dort in freundlichen Buchstaben auf dem Cover des intergalaktischen Reiseführers für Anhalter. Und auch beim Erstflug der Falcon-Heavy-Rakete von SpaceX (ebenfalls ein Unternehmen von Musk) stand dieser Spruch auf der Rakete.