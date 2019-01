Mutter mit Kindern muss Strafe zahlen, weil sie auf Mutter-Kind-Parkplatz parkte

Mutter-Kind-Parkplätze: Sie sind speziell für Eltern gedacht, die mit Kindern unterwegs sind. Trotzdem erhält eine Mutter mit Kindern einen Strafzettel - die Begründung ist absurd.

Wer mit Kindern einkaufen geht, ist froh über Mutter-Kind-Parkplätze – auch als Eltern-Kind-Parkplatz bekannt. Eltern haben mehr Platz den Nachwuchs aus den Kindersitzen zu holen oder den Kinderwagen vorzubereiten.

Drei Kinder reichen nicht aus für einen Mutter-Kind-Parkplatz

Doch auch kinderlose Autofahrer stehen immer wieder auf den Stellflächen. Dafür können sie auf privaten Parkplätzen auch mal abgeschleppt werden. Dass aber eine Mutter mit drei Kindern im Auto ebenfalls bestraft wird, ist neu.

Wie das britische News-Portal The Sun berichtet, erhielt nun eine alleinerziehende Mutter in England eine Strafe von 290 Euro. Sie habe unberechtigt auf einem Mutter-Kind-Parkplatz gestanden, behauptet der private Parkplatzbetreiber. Der Grund: Sie habe keines ihrer Kinder aus dem Auto geholt und somit keinen Bedarf an mehr Platz gehabt.

Mutter-Kind-Parkplatz nur in Begleitung eines Kindes

In den AGB des Parkplatzes stehe, dass Eltern den Parkplatz nur nutzen dürften, wenn sie von einem Kind unter zwölf Jahren begleitet werden. Die Mutter ging allerdings alleine einkaufen, da ihr Sohn krank war. Sie habe den Parkplatz gewählt, da er näher am Laden sei und sie dachte, dass eine ihrer Töchter sie schneller erreichen könnte, wenn es dem Bruder schlechter gehen sollte.

Der Betreiber des Parkplatzes zeigte offenbar kein Mitgefühl. Der Sun sagte ein Sprecher, dass kein Kind ausgestiegen sei und die Mutter somit nicht mehr Platz brauchte. Sie hätte ihr Auto auf einem normalen Parkplatz abstellen sollen. Einen Einspruch der Frau lehnte die Firma ab, da sie klar gegen die Regeln verstoßen habe.

Andere Eltern, die auf dem Stellplatz hätten parken wollen, habe sie nicht behindert. Das würden Fotos zeigen, die der Betreiber der Strafe beigelegt hatte. Demnach waren zwei Eltern-Kind-Parkplätze frei. Die ganze Aktion sei eine reine Abzocke, sagte die Mutter dem News-Portal.

Darf ich ohne Kinder auf einem Mutter-Kind-Parkplatz stehen?

In Deutschland gibt es auch Mutter-Kind-Parkplätze, allerdings nicht im öffentlichen Raum. Denn die Straßenverkehrsordnung (StVO) kennt diese Form von Sonderparkplatz nicht. Dementsprechend können keine Buß- oder Verwarngelder gegen "Falschparker" ausgesprochen werden.

Allerdings können auf privaten Parkplätzen spezielle Stellflächen für Eltern mit Kindern ausgewiesen werden. Wer unberechtigt dort parkt, kann abgeschleppt werden. Ausnahme: An der Einfahrt wird darauf hingewiesen, dass die StVO gilt.

