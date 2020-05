Neue StVO-Verkehrsregeln: So schnell ist der Führerschein jetzt bei Verstößen weg

Seit dem 28. April gilt die neue StVO-Novelle. Neben erhöhtem Bußgeldern, sind Autofahrer bei Verkehrsverstößen nun schneller ihren Führerschein los.

Ab sofort gelten die neuen Regelungen der StVO-Novelle.

Autofahrer müssen bei Vergehen mit höheren Bußgeldern rechnen.

Auch Fahrverbote werden nun schneller erteilt, als zuvor.

Am 28. April 2020 ist der neue StVO-Bußgeldkatalog in Kraft getreten. Die Verkehrsregeln wurden in einigen Aspekten angepasst, unter anderem sollen Fahrradfahrer dadurch besser geschützt werden. Neu ausgelegt wurden auch die Strafen, die Autofahrer* bei Verkehrsverstößen zahlen müssen. Die Bußgelder wurden zum einen erhöht, zum anderen wird der Führerschein bei Vergehen nun wesentlich schneller entzogen, als das bisher der Fall war.

Neue StVO-Regelungen: Ab 21 km/h ist der Führerschein weg

Geschwindigkeitsüberschreitungen werden ab sofort bei einem geringeren Tempo mit einem Fahrverbot geahndet als zuvor. Innerorts führten mit dem PKW bislang 31 km/h zu viel auf dem Tacho zu einem Führerscheinentzug. Diese Marke wurde nun herabgesetzt. Ab sofort gelten laut dem neuen StVO-Bußgeldkatalog folgende Strafen:

Innerorts für PKW ohne Anhänger: Verstoß Fahrverbot Punkte in Flensburg Bußgeld bis 10 km/h zu schnell keins keine 30 Euro ab 11 km/h zu schnell keins keine 50 Euro ab 16 km/h zu schnell keins keine 70 Euro ab 21 km/h zu schnell ein Monat ein Punkt 80 Euro ab 26 km/h zu schnell ein Monat ein Punkt 100 Euro ab 31 km/h zu schnell ein Monat zwei Punkte 160 Euro ab 41 km/h zu schnell ein Monat zwei Punkte 200 Euro ab 51 km/h zu schnell zwei Monate zwei Punkte 280 Euro ab 61 km/h zu schnell drei Monate zwei Punkte 480 Euro über 70 km/h zu schnell drei Monate zwei Punkte 680 Euro

Außerorts für PKW ohne Anhänger:

Verstoß Fahrverbot Punkte in Flensburg Bußgeld bis 10 km/h zu schnell keins keine 20 Euro ab 11 km/h zu schnell keins keine 40 Euro ab 16 km/h zu schnell keins keine 60 Euro ab 21 km/h zu schnell keins ein Punkt 70 Euro ab 26 km/h zu schnell ein Monat ein Punkt 80 Euro ab 31 km/h zu schnell ein Monat zwei Punkte 120 Euro ab 41 km/h zu schnell ein Monat zwei Punkte 160 Euro ab 51 km/h zu schnell ein Monat zwei Punkte 240 Euro ab 61 km/h zu schnell zwei Monate zwei Punkte 440 Euro über 70 km/h zu schnell drei Monate zwei Punkte 600 Euro

Strengere Regelungen bei Rettungsgassen

Doch nicht nur bei Geschwindigkeitsüberschreitungen droht ein Fahrverbot, auch andere Vergehen werden damit geahndet. Die StVO-Novelle hat strengere Regelungen für das Bilden von Rettungsgassen festgelegt. Wer hierbei Einsatzwägen nicht ausreichend Platzverschafft und ihre Durchfahrt behindert, der muss ebenfalls mit einem Monat Fahrverbot rechnen sowie mit zwei Punkten in Flensburg und 240 Euro Bußgeld. Eine Rettungsgasse selbst zu nutzen wird mit der selben Strafe geahndet - hierbei drohen aber mindestens 200 Euro an Bußgeld.

StVO-Novelle stößt auf Kritik

Die höheren Strafen des neuen StVO-Bußgeldkatalogs werden von einigen Seiten stark kritisiert. Der Automobilclub Mobil in Deutschland e.V. hält diese für überzogen und befürchtet, dass bis zu 2 Millionen Menschen in Deutschland dadurch ihre Führerscheine verlieren könnten. Um eine Entschärfung der StVO-Regelungen in die Gänge zu leiten, hat Mobil in Deutschland e.V. eine Petition gestartet und online bereits über 10.000 Unterschriften gesammelt.

