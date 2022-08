Nexen ruft Winterreifen zurück: Lauffläche kann sich ablösen

Von: Simon Mones

Nexen ruft zahlreiche Winterreifen vom Typ Winguard Sport und Snow‘G3 zurück. Bei den Pneus kann sich die Lauffläche ablösen.

Die richtige Bereifung ist beim Auto ein wichtiger Sicherheitsaspekt. Sind die Reifen zu alt oder haben nicht mehr genug Profil, kann das dramatische Folgen haben. Zudem sollte die Bereifung immer der Jahreszeit angepasst sein. In den kalten Monaten sind Winterreifen die richtige Wahl, während man bei höheren Temperaturen mit Sommerreifen besser unterwegs ist. Doch wenn der Reifen an sich beschädigt ist, hilft auch das wenig, daher ruft Nexen nun auch zahlreiche Winterreifen zurück.

Grund für den Rückruf ist ein Herstellungsfehler bei zahlreichen Produkten aus einem Werk in Tschechien. Wie der Hersteller erklärte, bestehe dadurch die Gefahr, dass es zu einer punktuellen Laufflächenablösung kommen kann. Diese wiederum könne zu einer Instabilität des Fahrzeugs führen.

Nexen ruft Winterreifen vom Typ Winguard Sport 2 und Snow‘G3 zurück. © Nexen

Die zurückgerufenen Winterreifen wurden 2020 in der Kalenderwoche 29 gefertigt. Betroffen sind der Winguard Sport 2 und der Winguard Snow‘G3 in verschiedenen Ausführungen. Konkret ruft Nexen Winterreifen mit den entsprechenden DOT-Nummern zurück:

175/70R14 88T NEXEN WINGUARD Snow G3: DOT 035 HR DAAL 2920, DOT 035 HR DAAR 2920, DOT 035 HR DABL 2920, DOT 035 HR DABR 2920

205/40R17 84V NEXEN WINGUARD Sport 2: DOT 035 6C AMBL 2920, DOT 035 6C AMBR 2920

225/55R17 101V NEXEN WINGUARD Sport 2: DOT 035 UP BABL 2920, DOT 035 UP BABR 2920

235/45R17 97V NEXEN WINGUARD Sport 2: DOT 035 0L BAHL 2920, DOT 035 0L BAHR 2920

235/45R18 98V NEXEN WINGUARD Sport 2: DOT 035 VL AAAL 2920, DOT 035 VL AAAR 2920

Die DOT-Nummer findet sich auf den Seitenwänden der Winterreifen. Im Fall der zurückgerufenen Pneus beginnt diese mit den Ziffern 035, diese weisen auf den Produktionsort in Tschechien hin. Die vier Zahlen am Ende der DOT-Nummer geben den Produktionszeitraum (Woche/Jahr) an. Den betroffenen Kunden bietet Nexen ein Umtauschprogramm an. Der Reifenhersteller empfiehlt, den Austausch schnellstmöglich am Kaufort zu veranlassen. Kosten entstehen für die Kunden dabei nicht. Verkauft wurden die Pneus in Deutschland, Italien, Niederlande, Schweiz, Dänemark, Slowakei, Serbien, Montenegro und Tschechische Republik.