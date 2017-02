Der Nissan Micra für unschlagbare 99,- € inkl. Versicherung!*

Endlich den Führerschein in der Tasche! Für alle Führerscheinneulinge ein Gefühl von Freiheit! – am besten mit dem eigenen Auto.

Das erste eigene Fahrzeug soll sicher und zuverlässig sein und am besten noch gering in den Kosten. Jetzt ist das endlich realisierbar, dank der Versicherungsaktion! Somit wird das meist kleine Budget von Fahranfängern geschont. Sätze wie: „Mama, darf ich mir dein Auto ausleihen“ gehören nun der Vergangenheit an!

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Angebot gilt für Fahrer ab 18 Jahre!



NISSAN MICRA Visia First 1,2l 69kW (80 PS) für nur 99,- €** pro Monat inkl. Versicherung*

Vollkaskoversicherung inkl. Haftpflicht für nur 19,- € monatlich bereits enthalten.

Ausstattung:

Klimaanlage



Radio/CD mit Bluetooth

5-Türer

6 Airbags

elektrische Fensterheber

ESP

ISOFIX

Reifendruckkontrollsystem u.v.m.

Der Nissan Micra ist das perfekte Anfängerauto. Durch den kleinen Wendekreis und die kompakten Abmessungen sind Parkplatz-Probleme kein Thema mehr. Der Nissan Micra bringt Fahrspaß, fortschrittliche Technik und höchste Zuverlässigkeit mit, wie die regelmäßigen Siege in der ADAC-Pannenstatistik belegen – Ein perfektes Anfängerauto also, um in die Verkehrswelt einzusteigen!

Hier geht es zum Angebot

Weitere Infos zum NISSAN Micra

Wer weitere Ausstattungswünsche hat greift zu der Ausstattungslinie Acenta. Diese verfügt zusätzlich über 15-Zoll-Leichtmetallfelgen, elektrisch einstellbare Außenspiegel, Nebelscheinwerfer, das Multifunktionslenkrad zur Bedienung von Audiosystem und Freisprecheinrichtung sowie eine Geschwindigkeitsregelanlage samt -begrenzer.

Das Sondermodell N-Tec beinhaltet serienmäßig Bordcomputer, elektrisch anklappbare und beheizbare Außenspiegel, Licht- und Regensensor, das Nissan Connect Navigationssystem mit 5,8-Zoll-Farbdisplay und Touchscreen, Einparkhilfe hinten, Klimaautomatik, Sitzheizung vorne und Dachspoiler.

Unter der Motorhaube arbeitet der bewährte 1,2-Liter-Benziner - als Saugmotor mit 59 kW (80 PS). Dieses Triebwerk erfüllt die Abgasnorm Euro 6. Der dynamische 80-PS Micra verbraucht kombiniert gerade mal 5,0 Liter je 100 Kilometer, was CO2-Emissionen von 115 g/km entspricht. Die Kraftübertragung übernimmt serienmäßig ein Fünfgang-Schaltgetriebe, alternativ ist eine CVT-Automatik erhältlich.

Entdecken Sie auch das Nissan Design Studio und erschaffen Sie Ihren eigenen individuellen Look! Kreieren Sie eine auffallende Karosseriefarbe mit kontrastierenden Blenden, Einfassungen und Akzenten für innen und außen – Ihre Optionen sind nahezu grenzenlos.

Hier geht's zum Nissan Design Studio

Dieses Video zeigt zum Teil aufpreispflichtige Sonderausstattung.

Gesamtverbrauch l/100km: kombiniert 5,4-5,0; CO2-Emissionen: kombiniert 125,0-115,0 g/km (Messverfahren gem. EU-Norm); Effizienzklasse D-C. Abb. zeigen Sonderausstattung.

Die Versicherungsaktion gilt aber nicht nur für den Micra, sondern auch für die Erfolgsmodelle Pulsar, Juke und Qashqai.

Nissan Pulsar: Der Geheimtipp für Fahranfänger!

Nissan bietet mit dem Pulsar das richtige Auto für alle, denen ein Kompaktklassemodell von der Stange zu langweilig ist. Stylische Formen und Farben, aber auch raffinierte Technik sind heute gefragt. Perfekt für Fahranfänger, die auffallend anders sein möchten.

Hier geht es zum Angebot

Gesamtverbrauch l/100km: kombiniert 5,9-3,6; CO2-Emissionen: kombiniert 138,0-94,0 g/km (Messverfahren gem. EU-Norm); Effizienzklasse C-A+. Abb. zeigen Sonderausstattung.

Nissan Juke: Markantes Design bei Top Preis-Leistungs-Verhältnis

Der Nissan Juke, kleiner Bruder des Qashqais, konnte seine Position als Europas beliebtester B-Segment Crossover festigen. Mit seinem markanten Design, dem hohen technischen Niveau und dem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis fesselt er weiterhin seine zufriedenen Kunden und ist daher auch für Fahranfänger eine tolle Option!

Gesamtverbrauch l/100km: kombiniert 7,3-4,0; CO2-Emissionen: kombiniert 172,0-104,0 g/km (Messverfahren gem. EU-Norm); Effizienzklasse E-A. Abb. zeigen Sonderausstattung.

Nissan Qashqai: Der meistverkaufte Crossover in Europa

Der Nissan Qashqai hat vor Jahren das Crossover Segment erfunden und die aktuelle zweite Generation erzielte beim Euro NCAP-Crashtest die höchste Punktzahl aller kompakten Familienautos, die 2014 getestet wurden. Nicht nur die Sicherheit, sondern auch Qualität, Styling und die fortschrittliche Technologie machen den Qashqai zum meistverkauften Crossover in Europa. Perfekt für Fahranfänger, die auf Sicherheit setzen!

Gesamtverbrauch l/100km: kombiniert 6,0-3,8; CO2-Emissionen: kombiniert 138,0-99,0 g/km (Messverfahren gem. EU-Norm); Effizienzklasse B-A+. Abb. zeigen Sonderausstattung.

Nissan Juke, Pulsar, Qashqai und Micra: Impressionen Zur Fotostrecke

Gesamtverbrauch l/100 km: kombiniert 7,3-3,6; CO2-Emissionen: kombiniert 172,0 -94,0 g/km (Messverfahren gem. EU-Norm); Effizienzklasse E-A+. Abb. zeigen Sonderausstattungen;

*über Bayrische Versicherung, gültig für Fahrer ab 18 Jahre, Laufzeit der Versicherung: 2 Jahre ab Zulassung, Vollkasko 1.000,- €, Teilkasko 500,- € Selbstbeteiligung. Nur für NISSAN Micra, Note, Pulsar, Juke und Qashqai. Angebot nur gültig in Kombination mit einem Darlehens- oder Leasingvertrag;

**Finanzierung über NISSAN Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss, für Privatkunden; Bearbeitungsentgelt 0,- €, NISSAN Micra: Fahrzeugpreis 11.690,- €, Nettodarlehensbetrag 7.690,- €, Anzahlung 4.000,- €, Zinsen 478,53 €, Sollzins p.a. (geb.) 1,972 %, effektiver Jahreszins 1,99 %, Laufzeit in Monaten 48, 47 Raten à 99,- €, Schlussrate 4.408,53 €.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer PKW können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer PKW" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH, Helmut-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, Infos unter www.dat.de, unentgeltlich erhältlich ist.