NISSAN Qashqai Jungwagen für 16.890,- Euro

Es ist ja kein Geheimnis in der Automobilbranche, dass große Firmen enorme Nachlässe bei Kauf von mehreren Fahrzeugen erhalten. Der private Endkonsument kann im Regelfall davon leider nicht profitieren.

Anders bei NISSAN München: Die Münchner NISSAN Händler haben an einen Großkunden über 100 NISSAN Qashqai Benziner mit Klimaautomatik, Navigationssystem, Rückfahrkamera, Sitzheizung, Leichtmetallfelgen, Allwetterreifen, Einparkhilfe vorne und hinten, Bluetooth, Notbremsassistent, Verkehrszeichenerkennung uvm. im Kurzleasing verkauft. Diese Fahrzeuge kommen nun zurück und können äußerst günstig an Sie abgegeben werden.

Daher können Sie bei folgenden Fahrzeugen von Großkunden-Nachlässen profitieren und ein wahres Autoschnäppchen ergattern:

10x verfügbar: Qashqai Jungwagen für 16.890,- € bzw. 159,- € mtl.² ohne Anzahlung (EZ 04/2017, ab 35.000km Laufleistung, Farbe silber)

(EZ 04/2017, ab 35.000km Laufleistung, Farbe silber) 35x verfügbar: Qashqai Jungwagen für 17.390,- € bzw. 165,- € mtl.³ ohne Anzahlung (EZ 04/2017, 30.000 – 35.000km Laufleistung, Farbe silber)

(EZ 04/2017, 30.000 – 35.000km Laufleistung, Farbe silber) 75x verfügbar: Qashqai Jungwagen für 17.890,-€ bzw. 169,- € mtl.⁴ ohne Anzahlung (EZ 04/2017, bis 30.000km Laufleistung, Farbe silber)

Das Besondere: Es handelt sich um den sehr guten 1.2l DIG-T Benzin Motor mit 85KW (115 PS)¹ und Schaltgetriebe. Aufgrund der hohen Laufleistungen werden von gewerblichen Großkunden meist Dieselfahrzeuge bevorzugt. Nicht in diesem Fall, unser JUNGWAGEN hat den Motor, den NISSAN München am häufigsten an Privatpersonen verkauft.

Also kurzum: Sensationelles Fahrzeug, sensationelle Ausstattung, sensationeller Preis!

Hier finden Sie alle Angebote nochmal im Detail

Sie sind auf der Suche nach einem NISSAN Qashqai in einer anderen Farbe, einer anderen Ausstattungs-Variante oder weniger Kilometern? Wir bieten Ihnen natürlich auch noch ein breites Angebot an weiteren sofort verfügbaren Angeboten.

Weitere NISSAN Qashqai Angebote

+ Sie sind auf der Suche nach einem NISSAN Qashqai in einer anderen Farbe, einer anderen Ausstattungs-Variante oder weniger Kilometern? Wir bieten Ihnen natürlich auch noch ein breites Angebot an weiteren sofort verfügbaren Angeboten

Erfolgsgeschichte NISSAN Qashqai

Der NISSAN Qashqai feierte im letzten Jahr Jahr zehnten Geburtstag. Seit einer Dekade dominiert der Qashqai das Crossover-Segment, das er 2007 selbst ins Leben gerufen hat. In einem neuen Video präsentiert der japanische Automobilhersteller einige Zahlen, die die Sonderrolle seines Bestsellers, des meistverkauften Crossover-Modells Europas, illustrieren:

Die eindrucksvollste Zahl lautet zweifelsohne 2,3 Millionen: So viele Qashqai wurden europaweit seit Markteinführung im Februar 2007 verkauft. Doch auch die Zahl 21 kann sich sehen lassen, denn so viele Konkurrenten und "Nachahmer" sind inzwischen dem Crossover-Segment zugehörig, das der Qashqai einst begründete.

Der Nissan Qashqai hat vor Jahren das Crossover Segment erfunden und die aktuelle zweite Generation erzielte beim Euro NCAP-Crashtest die höchste Punktzahl aller kompakten Familienautos, die 2014 getestet wurden. Nicht nur die Sicherheit, sondern auch Qualität, Styling und die fortschrittliche Technologie machen den Qashqai zum meistverkauften Crossover in Europa.

Zudem hat die Zeitung AUTO MOTOR und SPORT bewiesen: Der NISSAN Qashqai ist der zuverlässigste SUV aller Zeiten: "Viel bessere Alltagsautos für rund 30.000 Euro gibt es eigentlich nicht zu kaufen. Der kompakte Nissan glänzt nicht nur mit buchstäblich makellosem Mängelindex, er ist zudem sehr sparsam und geht äußerst pfleglich mit Verschleißteilen um."

Mehr Informationen und den gesamten Testbericht

Ihre NISSAN Händler in München

Mehr Informationen zu den Angeboten erfahren sie unter www.nissan-muenchen.de oder direkt im Autohaus bei den Nissan Partnern Autohaus Mükra in München/Zamdorf und Freising, Auto Schmid in München/Pasing, Auto Auch im Münchner Norden, Auto Gott in Ottobrunn und Auto Lutz in Fürstenfeldbruck.

Mit einem sofort oder kurzfristig verfügbaren Neuwagenbestand von über 500 Fahrzeugen, steht der Wunsch- NISSAN in den meisten Fällen schon zur Auslieferung bereit und lange Lieferzeiten können verhindert werden.

NISSAN Qashqai: Impressionen Zur Fotostrecke

Gesamtverbrauch l/100 km: innerorts 7,4-4,2; außerorts 5,2-3,6; kombiniert 5,8-3,8; CO₂-Emission: kombiniert 134,0-99,0 g/km (Messverfahren gem. EU-Norm) Effizienzklasse C-A+.

¹Qashqai 1,2l DIG-T: Gesamtverbrauch l/100 km: innerorts 6,6; außerorts 5,1; kombiniert 5,6; CO₂-Emission: kombiniert 129,0 g/km (Messverfahren gem. EU-Norm) Effizienzklasse C.

Leasing über Santander Consumer Bank, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach: 20,- € Leasingsonderzahlung, Laufzeit: 60 Monate, Gesamtlaufleistung: 10.000 km p.a.; 30,- € Leasingsonderzahlung, Laufzeit: 60 Monate, Gesamtlaufleistung: 10.000 km p.a.; 40,- € Leasingsonderzahlung, Laufzeit: 60 Monate, Gesamtlaufleistung: 10.000 km p.a.; Änderung und Irrtum vorbehalten; Stand: 01.05.2018; Gültig bis Widerruf.

Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren VO(EG)715/2007 und § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der gegenwärtig geltenden Fassung und ohne Zusatzausstattung ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch, den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der bei allen Nissan Partnern und bei der Deutsche Automobil Treuhand (DAT) unentgeltlich erhältlich ist. Der Leitfaden steht außerdem als Download zur Verfügung. Abbildungen zeigen Sonderausstattungen.