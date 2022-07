Oldtimer mit E-Motor: Bastler lässt Ford Mustang verstummen

Bei Krieg Classic Cars wird der Ford Mustang in ein Elektroauto verwandelt. Doch das hat seinen Preis. © Zoonar/Imago

Den Ford Mustang verbindet man mit lautstarkem V8-Sound. Doch dank Sebastian Krieg beherrscht der Sportwagen auch leise Töne. Das hat seinen Preis.

Am Ford Mustang Mach-E scheiden sich die Geister. Für die einen ist es ein Elektro-SUV, der nur den Namen des Kult-Sportwagens trägt, für die anderen ist es ein konsequenter Schritt in die Zukunft. Wenig überraschend plant daher auch Opel ein Manta-Comeback als Stromer. Wer auf die klassischen Mustangs nicht verzichten will, aber rein elektrisch fahren möchte, kann beides bequem verbinden. Vorausgesetzt, man hat das nötige Kleingeld.

Möglich macht das nun Krieg Classic Cars. Das Unternehmen aus Ismaning hat sich schon seit längerem Old- und Youngtimern verschrieben und jetzt gemeinsam mit der e-works Mobility GmbH einen Elektroantrieb für klassische Ford Mustangs entwickelt. Die Idee dazu stammte von Firmenchef Sebastian Krieger.