In Österreich sind Tunnel und Pässe besonders teuer – und nicht immer in der Maut enthalten

In vielen europäischen Ländern müssen Autofahrer eine Maut entrichten. Doch oftmals sind Tunnel und Pässen in der Gebühr nicht enthalten.

Wer ins Ausland reist, der braucht oft eine Vignette. Denn in vielen europäischen Ländern fällt für die Nutzung der Autobahn eine Maut an. Doch nicht immer umfasst diese auch wirklich alle Strecken auf der Route. Für viele Tunnel und Pässe müssen Autofahrer gesondert zahlen.

In Österreich kosten viele Tunnel und Pässe extra – auch deutsche Autofahrer müssen zahlen

„Die Gebührenspanne reicht je nach Länge eines Tunnels beispielsweise von 6 Euro für den österreichischen Bosruck-Tunnel (5509 Meter) bis zu 48 Euro für den 11,6 Kilometer langen Mont-Blanc-Tunnel zwischen Frankreich und Italien“, erklärt der ADAC auf seiner Homepage.

Insbesondere in Österreich müssen Autofahrer bei der Routenplanung aufpassen. Dort fallen für acht Pässe und Tunnel zusätzliche Mautgebühren an. Doch auch in der Schweiz und Slowenien – wo es nur noch eine digitale Vignette gibt – kostet die Nutzung oft zusätzlich. Selbst im sonst für Autofahrer mautfreien Deutschland, gibt es Tunnel, die nur gegen Gebühr genutzt werden dürfen.

Pass/Tunnel Land Maut Warnowtunnel Deutschland 3,02 Euro (Jahresabo) Herrentunnel Deutschland 2,10 Euro Mont-Blanc-Tunnel Frankreich 51,50 Euro Großer-St.-Bernhard-Tunnel Schweiz 31,00 Euro Lötschberg-Tunnel Autoverladung Schweiz 27,00 Schweizer Franken* - 25,00 Schweizer Franken* (Online-Ticket) Gotthard- und San-Bernardino-Tunnel Schweiz vignettenpflichtig ** Pfänder-Tunnel Österreich mautfrei Arlberg-Tunnel Österreich 11.50 Euro Pass-Thurn Österreich mautfrei Brenner-Pass Österreich 11,00 Euro Felbertauern-Tunnel Österreich 13,00 Euro Großglockner Hochalpenstraße Österreich 40,00 Euro Tauernschleuse Autoverladung Österreich 20,40 Euro Tauern- / Katschberg-Tunnel Österreich 13,50 Euro Bosruck-Tunnel Österreich 6,50 Euro Gleinalm-Tunnel Österreich 10,50 Euro Reschenpass Italien mautfrei Karawanken-Tunnel Slowenien 7,80 Euro

* Tarif Freitag-Sonntag + Feiertag: 29,50 CHF (28,00 CHF, Online-Ticket)

** Jahres-Vignette Schweiz notwendig: 40 CHF

Ohne Vignette droht hohes Bußgeld – bis zu 800 Euro in Slowenien

„Wer keine Vignette kauft oder sie nicht richtig an der Windschutzscheibe anbringt, muss mit teils drastischen Bußgeldern rechnen“, betont der ADAC. In Slowenien kann das Bußgeld bis zu 800 Euro betragen. Und auch in Österreich (ab 120 Euro), die Schweiz (190 Euro plus Vignettenkosten) und Tschechien (ab 185 Euro) wird die fehlende Plakette teuer bestraft.