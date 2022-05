Mega-Palme im Kombi-Kofferraum: „Ist das physikalisch überhaupt möglich?“

Von: Sebastian Oppenheimer

Und das ohne rote Fahne: Dieser Kombi transportiert auf einer öffentlichen Straße tatsächliche riesige Palme. © TikTok (@fabi.candia)

Ein TikTok-Video amüsiert aktuell das Netz: Ein Kombi-Fahrer transportiert mit offener Heckklappe eine gigantische Palme über öffentliche Straßen.

Santa Cruz (Bolivien) – Es gibt Dinge, die transportiert man am besten mit einem Lkw – allerdings sieht das nicht jeder Führerscheinbesitzer so. So stoppte die Polizei in Saarlouis vor einiger Zeit tatsächlich einen Peugeot Partner, der eine Fünf-Meter-Palme im Schiebedach transportierte.

Doch ein TikTok-Video zeigt nun noch einen viel extremeren Palmen-Transport, wie 24auto.de berichtet.

Aufgenommen wurde der kuriose Clip offenbar in Santa Cruz in Bolivien. Zu sehen ist darin, wie jemand aus einem Auto ein vorausfahrendes Fahrzeug mit geöffneter Heckklappe filmt. Doch was den Betrachter staunen lässt, ist der „Inhalt“, beziehungsweise das, was aus der dem Kofferraum herausragt: eine riesige Palme! Und mit dieser kuriosen Fracht rollt der Kombi tatsächlich über eine öffentliche Straße. Unter dem kuriosen TikTok-Video, das inzwischen auch auf Reddit kursiert, haben sich zahlreiche Kommentare angesammelt – die meisten betrachten den schrägen Palmen-Transport mit einem Augenzwinkern. Doch viele sind auch einfach nur beeindruckt, dass die Pflanze nicht einfach herausfällt: „Ist das physikalisch überhaupt möglich?“, hat ein User geschrieben. Ein anderer meint: „So was nennt man ein ‚grünes‘ Auto.“