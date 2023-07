Parkgebühren am Flughafen: An welchem Airport die Woche bis zu 336 Euro kostet

Preise vergleichen

Wer unbedingt am Flughafen parken muss, sollte sich im Vorfeld gut informieren. An einigen Airports werden für einen Stellplatz in Terminalnähe weit mehr als 250 Euro fällig.

Vor der Buchung einer Reise stellt sich immer die Frage nach dem Verkehrsmittel: Fahrrad, Bus, Bahn, Auto, Schiff oder Flugzeug? Für das Auto spricht vor allem die Möglichkeit, viel Gepäck mitzunehmen – gerade für Familien mit mehreren Kindern ist das eigene Fahrzeug oft eine große Erleichterung. Wer allerdings weiter weg möchte, ist in der Regel auf das Flugzeug angewiesen. Doch auch hier stellt sich die Frage, wie man an den Airport kommt – bei manchen läuft es zwangsweise auch wieder auf das Auto hinaus. Doch das Parken kann an manchen Flughäfen ziemlich ins Geld gehen.

Günstig parken am Flughafen: In Dresden gibt es Möglichkeiten ab 15 Euro pro Woche

Der Verbraucherschutzverein Berlin/Brandenburg (VSVBB) hat die Gebühren an 16 der größten Airports in Deutschland für das Parken in Terminalnähe verglichen. Dabei zeigten sich extreme Preisunterschiede. Sparen können Flughafen-Parker in der Regel, wenn sie einen Parkplatz wählen, der etwas weiter vom Terminal entfernt ist und/oder wenn sie ihren Parkplatz schon vorher online reservieren. Besonders günstig parkte es sich der Erhebung zufolge am Flughafen Dresden: Hier gab es Abstellmöglichkeiten ab 15 Euro pro Woche. Ebenfalls günstig kann man am Airport Köln/Bonn parken: Ab 29 Euro pro Woche – wenn man frühzeitig online reserviert. Ähnlich günstige Optionen gibt es auch noch an den Flughäfen Bremen (ab 30 Euro), Frankfurt-Hahn (ab 30,10 Euro) und Nürnberg (39 Euro).

Teurer Spaß: An welchen Flughäfen parken richtig ins Geld gehen kann

Anders sieht es dagegen beispielsweise am Flughafen München aus: Hier wird für das Parken in Terminalnähe mindestens ein dreistelliger Betrag fällig. Die billigste Möglichkeit, dort sein Fahrzeug abzustellen, schlägt mit mindestens 120 Euro die Woche zu Buche. Preislicher Spitzenreiter ist allerdings der Flughafen Stuttgart: Wer hier nicht online reserviert, kann pro Woche mit bis zu 336 Euro zur Kasse gebeten werden. Hier haben die Preise in den Parkhäusern P3 und P5 kräftig angezogen: 42 Euro mehr als im Vorjahr werden nun fällig. Auch im Vorjahr war das Parken am Stuttgarter Flughafen am teuersten – 2021 hatte bei den Parkgebühren noch Düsseldorf am meisten hingelangt.

Ebenfalls teuer werden kann es am Airport Düsseldorf (bis zu 294 Euro, mit Loungezugang) sowie an den Flughäfen Berlin/Brandenburg (bis zu 280 Euro), Köln/Bonn, Hamburg (jeweils bis zu 273 Euro) und Frankfurt (bis zu 252 Euro).

Vorsicht beim Abholen oder Bringen an der Terminalvorfahrt – teils hohe Gebühren

Kostenfallen lauern aber auch, wenn man Freunde oder Verwandte abholt oder bringt. Zwar kann laut VSVBB in der Regel in der sogenannten „Kiss&Fly-Zone“ beziehungsweise Terminalvorfahrt fünf bis 15 Minuten kostenfrei gehalten werden – dann wird es richtig teuer. In Stuttgart schlägt das Parken von bis zu 30 Minuten mit bis zu 40 Euro zu Buche – man zahlt also fast dreimal soviel wie für einen einwöchigen Stellplatz in Dresden. Ebenfalls ordentlich zugelangt wird in Köln/Bonn (35 Euro), Leipzig/Halle (28 Euro), Düsseldorf (25 Euro) und Berlin/Brandenburg (23 Euro).

