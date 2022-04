Polizei will autonomes Auto kontrollieren: Video geht viral

Das autonome Fahrzeug bei Cruise sorgte bei den Polizisten für viel Verwirrung. © Instagram (b.rad916)

In San Francisco wollte die Polizei ein autonomes Auto kontrollieren. Das Video der verdutzten Beamten ging in den sozialen Medien viral.

San Francisco (USA) – Ähnlich wie der Verbrennungsmotor könnte auch der Mensch am Steuer des Autos in der nahen Zukunft zu einem Auslaufmodell werden. Immerhin ist er anfällig für Fehler, wird müde und kostet im Zweifel auch noch Geld, wenn es sich um ein Taxi oder ähnliche Personenbeförderungen handelt. In Zukunft sollen Autos daher autonom fahren. In San Francisco ist das bereits jetzt Realität, hier lassen Unternehmen wie Waymo ihre Taxis bereits ohne Sicherheitsfahrer auf die Straßen.

Gleiches gilt auch für Cruise. Auch deren Fahrzeuge kutschieren Mitarbeiter durch die Stadt am Pazifik. Eine Tatsache, an die sich die örtliche Polizei noch nicht ganz gewöhnt hat. So versuchten Beamte des San Francisco Police Department am 2. April ein Cruise-Fahrzeug zu kontrollieren.