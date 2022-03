Post versteigert Bentley Bentayga: Luxus-SUV zum Schnäppchenpreis?

Von: Sebastian Oppenheimer

Die Post besitzt einen Bentley Bentayga? Klingt komisch – doch der United States Postal Service hat tatsächlich einen. Nun wird das Luxus-SUV versteigert.

Houston – Wer an die Post denkt, denkt vermutlich zunächst einmal an Lasten-Fahrräder, Transporter oder vielleicht sogar Lkw. Aber an einen Bentley Bentayga? Wohl eher nicht. Dennoch hat der United States Postal Service tatsächlich ein Exemplar des Luxus-SUV in seinem Besitz – und das wird nun versteigert, wie 24auto.de berichtet.

Der ein oder andere Paketfahrer mag womöglich jetzt eine etwas dekadente Vorstellung von der US-Post haben – doch war der nun zu versteigernde Bentley natürlich nie Teil der allgemeinen Paketfahrzeugflotte. Wie auf der Versteigerungsplattform mitgeteilt wird, wurde das Luxus-SUV vom Vorbesitzer durch den United States Postal Inspection Service beschlagnahmt – wie es dazu kam, verrät der Anbieter allerdings nicht.

Post versteigert Bentley Bentayga: W12-Version mit mehr als 600 PS

Man habe keine „Geschichte oder Aufzeichnungen“ zu dem Fahrzeug, heißt es. Dementsprechend sind die Infos zu dem Bentley Bentayga relativ knapp. Den Angaben zufolge handelt es sich um ein Modell aus dem Jahr 2018 mit dem 6,0-Liter-W12-Motor. Dementsprechend leistet das SUV-Geschoss 447 kW (608 PS) und ein maximales Drehmoment von 900 Nm. Das allradgetriebene SUV mit 8-Gang-Automatik sprintet in 4,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h und bringt es auf eine Höchstgeschwindigkeit von 301 km/h. Aktuell jedenfalls sind solch teure Geschosse mit möglichst vielen Zylindern sehr gefragt – der zwölfzylindrige Gordon Murray T.33 war schon kurz nach seiner Ankündigung ausverkauft, trotz eines exorbitanten Preises.

Post versteigert Bentley Bentayga: SUV „startet, läuft und fährt“

Gelaufen ist das Nobel-SUV der Beschreibung zufolge 17.155 Meilen (umgerechnet rund 27.600 Kilometer). Der Innenraum ist mit cremefarbenem Leder ausgeschlagen, Standort des Fahrzeugs ist in Houston, Texas. Der Gesamtzustand? „Es startet, läuft und fährt.“ Zumindest hierzulande wäre so ein Spritfresser wie der Bentayga bei der Post übrigens eher nicht gerne gesehen – auch wenn es mit den elektrischen Streetscootern im Winter nicht immer rund läuft. Und auch im Nachbarland Österreich verkündete die Post kürzlich, künftig nur noch Elektrofahrzeuge anzuschaffen.

Wer nun Interesse hat: Die Versteigerung endet am 24. März, bezahlt werden muss spätestens fünf Werktage nach der Ersteigerung. Innerhalb von zehn Werktagen nach dem Zuschlag muss das Fahrzeug abgeholt werden. Ob der Bentley Bentayga der US-Post ein Schnäppchen wird? Das Startgebot lag bei 25.000 US-Dollar (rund 22.650 Euro), das aktuell höchste Gebot liegt aber schon bei 107.500 US-Dollar (rund 97.000 Euro). *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.