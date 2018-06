Böser Zettel für Falschparker: Rapper reagiert grandios

Das hat der Golf nicht verdient: Weil der Rapper MC Fitti seinen Wagen offenbar auf einen fremden Parkplatz gestellt hat, beschwert sich ein Anwohner.

Das lässt sich der Rapper MC Fitti nicht gefallen. Weil er in Berlin auf einem falschen Parkplatz gestanden haben soll, hat ein Unbekannter einen fiesen Zettel am Golf des Rappers hinterlassen.

"Mit Schrottkarre haste mich echt gekricht!"

Ein Bild von seinem Auto und dem Zettel hat MC Fitti auf Instagram gepostet.

Dazu hat er geschrieben:

"Ihr wisst ja, generell stehe ich ja mehr so auf Peace und Happiness, okay, ich stand mit einem halben Reifen auf deinem Parkplatz, ärgerlich, aber Alter, wenn ich dich erwische wird erstmal schön poliert Bruder, Felgen putzen, Plastikteile imprägnieren, Krümmerdichtungen tauschen, Frontscheinwerfer wechseln und eine bekloppte Plastikniete von der Innenverkleidung darfst du mir irgendwo her besorgen, achso, eine Fensterkurbel und einen Lenkstockhebel für den Scheibenwischer mit MFA kannst du gleich mitbesorgen!!! Mit Schrottkarre haste mich echt gekricht ey!!!"

Rabiate Methoden gegen Falschparker

Weniger glimpflich ist ein Falschparker in Bad Schöneborn im Landkreis Karlsruhe davongekommen. Er hat nicht nur einen Zettel bekommen, auf dem ein Unbekannter seinen Unmut kundtat, sondern auch einen 20 Zentimeter langen Nagel. Dieser wurde in die Motorhaube des Autos eingeschlagen.

Auch in England wehren sich immer wieder Leute mit rabiaten Methoden gegen falsch abgestellte Autos. Als eine Frau zu ihrem Auto zurückkam, fand sie Baked Beans auf dem Dach. Neben den gebackenen Bohnen lag folgende Notiz:

"Das ist kein Parkplatz. Die Leute brauchen normalen Zugang zu diesen Toren und du hältst sie auf! An beiden Toren befinden sich deutliche Schilder, die darauf hinweisen, dass sie zugänglich sein müssen und dort nicht geparkt werden darf.

Wenn du das noch einmal machst, werden wir uns mit der Personalabteilung von BAE Systems in Verbindung setzen und uns auch an den Stadtrat wenden. Wenn du einen richtigen Parkplatz willst, stehe früher auf."

