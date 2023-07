5,99 Euro für eine Tüte Chips: ADAC moniert hohe Preise im Rastanlagen-Test

40 Anlagen untersucht

Der ADAC hat 40 Autobahn-Rastanlagen getestet. Bei den Sanitäranlagen schnitten die meisten gut ab – viel Kritik ernteten die Betreiber aber für die extrem hohen Preise.

Gerade auf langen Fahrten sind Pausen wichtig. Dann kann man entweder von der Autobahn abfahren, um sich einen geeigneten Ort für einen längeren Stopp zu suchen – oder man fährt einen Rastplatz an. Letztere hatte der ADAC im vergangenen Jahr getestet – mit teils erschreckenden Ergebnissen. Eine weitere Möglichkeit ist, eine bewirtschaftete Autobahn-Rastanlage anzusteuern. In einem groß angelegten Test hat der ADAC nun zahlreiche Rastanlagen untersucht – bemängelt wurden in erste Linie die enorm hohen Preise.

„Ein Grund, sich ungläubig die Augen zu reiben“: 5,99 Euro für eine Packung Chips

Wer direkt an der Autobahn tankt, zahlt ordentlich drauf – das hatte der ADAC erst kürzlich in einem Test kritisiert: Die teils massiven Preisaufschläge bezeichnete der Automobilklub sogar als „einfach nur dreist“. Beim Rastanlagen-Test richtete sich die Kritik nun ebenfalls an die zum Teil extrem hohen Preise. Bis zu 5,99 Euro für eine Tüte Chips, 4,99 Euro für einen kleinen Cappuccino oder 3,29 Euro für ein 0,5-Liter-Flasche Wasser seien laut ADAC in anderen Läden „ein Grund, sich ungläubig die Augen zu reiben“. In vielen Raststätten-Restaurants oder Tankstellen-Shops seien solche Preise allerdings längst Alltag. In dieser Kategorie schnitt keine Rastanlage besser als mit der Note „mangelhaft“ ab.

„Ärgerliches Manko“ laut ADAC: Teils unzuverlässige Restaurant-Öffnungszeiten

Moniert wurde auch die Zuverlässigkeit der Gastronomie an einigen Rastanlagen: Mehrfach seien im Test Restaurants nur teilweise geöffnet gewesen – zwei Restaurants seien am Testtag sogar unangekündigt geschlossen gewesen, weshalb nur das Angebot an der Tankstelle bewertet werden konnte. Weil Besucher vor dem Abfahren nicht wissen könnten, dass es an der Anlage nur ein sehr eingeschränktes Essensangebot gebe, seien solche unzuverlässigen Öffnungszeiten ein „ärgerliches Manko, erklärte der Automobilklub.

Sanitärbereiche auf Rastanlagen: Laut ADAC drei Viertel „sehr gut“

Erfreulich waren die Ergebnisse bei der Begutachtung der Toiletten. Drei Viertel der Rastanlagen erzielten „sehr gute“ Ergebnisse bei den sanitären Anlagen. Die WCs seien „sauber und in gutem Zustand“ gewesen, Spender für Seife und Papier zumeist berührungslos bedienbar. Eine automatische Klobrillen-Reinigung gab es in 85 Prozent der Anlagen – allerdings funktionierten beim Test zwölf Prozent davon nicht.

Nur eine Rastanlage „mangelhaft“: Hermsdorfer Kreuz West

Insgesamt schnitten die meisten Rastanlagen in der Gesamtwertung nur mittelmäßig ab. 24 erhielten die Bewertung „ausreichend“, aber immerhin auch 15 die Note „gut“. Eine „sehr gute“ Bewertung erreichte keine einzige Rastanlage. Andererseits bekam auch nur eine Rastanlage ein „mangelhaft“, keine ein „sehr mangelhaft“. Den ADAC-Test in allen Details als PDF, gibt es hier.

Die beste Rastanlage im Test war Ohrenbach West auf der A7, 20 Kilometer nördlich von Rothenburg ob der Tauber. Besonders überzeugten die vielfältige Speisenauswahl, der barrierefreie Zugang zur Anlage und den Toiletten mit separatem und gut ausgestattetem Babywickelraum. Schlusslicht im Test war die einzige mit „mangelhaft“ bewertete Rastanlage: Hermsdorfer Kreuz West. Es fehlte an einem barrierefreien Zugang zu den Einrichtungen der Anlage und an einer barrierefreien Toilette im Rastgebäude. Ebenfalls negativ wurde zum Testzeitpunkt kleine Auswahl an warmen Speisen sowie die hohen Preise bewertet.

